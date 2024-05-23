В Казани и Нижнекамске аэропорты и предприятия эвакуированы из-за угрозы атаки

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) официально подтвердило введение временных ограничений на вылет и прилет рейсов в аэропорту Казани и Нижнекамска. Меры действуют с 23 мая, с 11:30 по мск и направлены на обеспечение безопасности полетов. Авиакомпании корректируют расписание рейсов, и пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о своих перелетах.
Так же, из-за угрозы атаки БПЛА эвакуируются сотрудники крупных предприятий в Казани и Нижнекамске. Среди них работники таких промышленных гигантов, как «Нижнекамскуглерод», «Оргсинтез», «Нижнекамскшина», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехим». Также эвакуированы сотрудники нижнекамской ТЭЦ. Правоохранительные органы и спецслужбы проводят усиленный контроль в обоих городах.
Ситуация находится на контроле властей. Жителям городов рекомендуется сохранять спокойствие и бдительность. Закрытие аэропортов — это редкое явление, которое нередко связывается с серьезными угрозами для граждан и инфраструктуры. Аэропорты Казани и Нижнекамска будут открыты после того, как угроза будет устранена, а все необходимые меры безопасности будут приняты.