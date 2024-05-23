В Казани и Нижнекамске аэропорты и предприятия эвакуированы из-за угрозы атаки

Ситуация находится на контроле властей. Жителям городов рекомендуется сохранять спокойствие и бдительность. Закрытие аэропортов — это редкое явление, которое нередко связывается с серьезными угрозами для граждан и инфраструктуры. Аэропорты Казани и Нижнекамска будут открыты после того, как угроза будет устранена, а все необходимые меры безопасности будут приняты.