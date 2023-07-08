Названы районы Башкирии, где чаще всего болеют мышиной лихорадкой

Всего в Башкирии за шесть месяцев текущего года зафиксировано 616 заразившихся, что, в 1,4 раза выше показателей за аналогичный период 2022 года и в 2,3 раза выше среднемноголетних значений на 100 тысяч жителей. Вырос показатель заболеваемости и среди детей до 17 лет — всего заразилось 32 ребенка.