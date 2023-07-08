Названы районы Башкирии, где чаще всего болеют мышиной лихорадкой

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:40
В шести муниципалитетах Башкирии показатель заболеваемости мышиной лихорадкой в два раза превышает средние значения по республике. Как заявила глава Роспотребнадзора РБ Анна Казак на пресс-конференции в «Башинформе», речь идет о Благовещенском, Уфимском, Ермекеевском, Мишкинском и Давлекановском районах и городе Октябрьском.
Всего в Башкирии за шесть месяцев текущего года зафиксировано 616 заразившихся, что, в 1,4 раза выше показателей за аналогичный период 2022 года и в 2,3 раза выше среднемноголетних значений на 100 тысяч жителей. Вырос показатель заболеваемости и среди детей до 17 лет — всего заразилось 32 ребенка.
Чаще всего, а именно 399 человек, с заболеванием обращались в медучреждения в январе.