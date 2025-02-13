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Ласточка

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Февраль
Уфимцы могут поменять расписание электричек
13 февраля, 20:22
Январь
Хабиров: Превратим Уфу в крупнейший транспортный хаб
28 января, 22:37
Август 2024
«А разговоров-то было»: импортозамещённая «Ласточка» сломалась в Башкирии
Прибытие электропоезда «Финист» из Белорецка в Уфу задержалось на три часа из-за неисправности, сообщают местные СМИ.
12 августа 2024, 12:50
«Финист» сменит «Ласточку» в Уфе в субботу
Импортозамещенная электричка по будням будет возить пассажиров из Шакши и Дёмы, сообщает Минтранс Башкирии.
6 августа 2024, 12:44
Июль 2024
Электрички Уфа-Шакша изменили
17 июля 2024, 09:16
Май 2024
В Башкирию прибыли новые шестивагонные поезда
На железные дороги Башкирии вышла новая шестивагонная «Ласточка» — это уже четвертый состав данной серии, сообщили в Минтрансе региона.
2 мая 2024, 16:17

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