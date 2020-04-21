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Posted 21 апреля 2020, 13:25

Published 21 апреля 2020, 13:25

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Башкирии мошенники регистрируют поездки на чужие автомобильные номера

В Башкирии мошенники регистрируют поездки на чужие автомобильные номера

21 апреля 2020, 13:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В условиях пандемии мошенники нашли новые способы ввести людей в заблуждение.

Заместитель министра цифрового развития госуправления РБ Динар Шарафутдинов рассказал на брифинге регионального минздрава,что в республике мошенники начали подделывать портал для разрешенных поездок в регионе.

Чиновник отметил, что в ведомстве начали выявлять клоны и подделки сайта, через которые злоумышленники пытаются запутать граждан. В настоящий момент все факты переданы в ФСБ.

По его словам, вся актуальная информация достоверна только на официальном ресурсе, никакой других версий портала не существует. Шарафутдинов сообщил, что руководствоваться можно только той информацией, которая размещена на ней.

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