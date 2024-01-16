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Published Сегодня, 06:51

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Updated Сегодня, 06:53

В Уфе из-за празднования вновь перекроют несколько улиц

Мэрия Уфы озвучила список улиц, по которым нельзя будет проехать в день Крещения

16 января 2024, 06:51
Фото: 1MI

В Уфе из-за празднования вновь перекроют несколько улиц

Ограничения коснутся нескольких районов города.

В Уфе на 13 часов перекроют несколько улиц. Дело в том, что в ночь с 18 на 19 января христиане будут отмечать Крещение Господне.

Проезд закроют на следующих участках:

• ул. Маяковского — от ул. Архитектурной до ул. Калинина (Черниковка)

• ул. Бехтерева — от ул. Менделеева до дома № 1/1 по ул. Менделеева (Зелёная роща)

• ул. Кирова — от ул. Айской до Ветошникова (Центр города)

• ул. Амурская и Крестьянская — вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы (Центр города)

• местный проезд за Обыденным храмом в честь блаженной Матроны Московской, соединяющий ул. Баязита Бикбая и Юрия Гагарина (Сипайлово).

Ограничения введут в 19:00 18 января и снимут в 8:00 19 января.

Недавно мы рассказывали, где будут сооружены купели в честь праздника Крещения Господня. Полный список — по ссылке. О том, какой будет погода в эти дни, читайте в нашей заметке.

В Уфе погода резко изменится к середине недели
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#Город#Уфа#Дороги#Перекрыто движение#Идэль Гумеров#Крещение Господне
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