Мэрия Уфы озвучила список улиц, по которым нельзя будет проехать в день Крещения

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В Уфе на 13 часов перекроют несколько улиц. Дело в том, что в ночь с 18 на 19 января христиане будут отмечать Крещение Господне.
Проезд закроют на следующих участках:
• ул. Маяковского — от ул. Архитектурной до ул. Калинина (Черниковка)
• ул. Бехтерева — от ул. Менделеева до дома № 1/1 по ул. Менделеева (Зелёная роща)
• ул. Кирова — от ул. Айской до Ветошникова (Центр города)
• ул. Амурская и Крестьянская — вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы (Центр города)
• местный проезд за Обыденным храмом в честь блаженной Матроны Московской, соединяющий ул. Баязита Бикбая и Юрия Гагарина (Сипайлово).
Ограничения введут в 19:00 18 января и снимут в 8:00 19 января.
Недавно мы рассказывали, где будут сооружены купели в честь праздника Крещения Господня. Полный список — по ссылке. О том, какой будет погода в эти дни, читайте в нашей заметке.