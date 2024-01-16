В Уфе вновь изменится график работы автобусов

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
19 января, на праздник Крещения, график работы общественного транспорта в Уфе будет продлен до 01:00 20 января. В честь дней религиозных праздников также будут организуются маршруты к городским купелям.
Напомним, в этом году в Уфе для крещенских купаний планируется открыть семь купелей — по одной в каждом районе города. Также ранее сегодня мэрия опубликовала список улиц, движение по которым будет частично ограничено на время проведения мероприятий.