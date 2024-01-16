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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В Уфе на день Крещения Господня изменится график работы общественного транспорта

В Уфе вновь изменится график работы автобусов

16 января 2024, 10:03
Фото: 1MI

В Уфе на день Крещения Господня изменится график работы общественного транспорта

Об изменениях информирует пресс-служба правительства республики.

19 января, на праздник Крещения, график работы общественного транспорта в Уфе будет продлен до 01:00 20 января. В честь дней религиозных праздников также будут организуются маршруты к городским купелям.

Стали известны места организации купелей на Крещение Господне в Уфе
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Напомним, в этом году в Уфе для крещенских купаний планируется открыть семь купелей — по одной в каждом районе города. Также ранее сегодня мэрия опубликовала список улиц, движение по которым будет частично ограничено на время проведения мероприятий.

#Общество#Город#Религия#Новости Уфы#Транспорт#Автобусы#Азамат Нухов#Остановка общественного транспорта#Крещение Господне
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