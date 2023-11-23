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Концерты группы ДДТ

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Ноябрь 2023
Рэпер из Уфы Моргенштерн* не вошел в топ музыкантов, которыми гордятся россияне
23 ноября 2023, 14:10
Октябрь 2023
ДДТ прокомментировали новости о серьезной болезни Юрия Шевчука
Ранее появилось сообщение о госпитализации музыканта и переносе тура группы.
9 октября 2023, 13:44
Июнь 2023
Пугачева поддержала Юрия Шевчука после отмены его концертов по всей России
Концерты группы ДДТ, запланированные в шести городах России, были перенесены на неопределённый срок, сообщается на сайте группы.
2 июня 2023, 10:52

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