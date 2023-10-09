ДДТ прокомментировали новости о серьезной болезни Юрия Шевчука

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В сентябре этого года лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда. Об этом сегодня, 9 октября, сообщили в официальном сообществе группы.
Отмечается, что сейчас Юрий Шевчук чувствует себя хорошо и проходит обязательный курс реабилитации для восстановления, который продлится до декабря.
— В связи с этим, ранее запланированные концерты группы ДДТ переносятся на новые даты. Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты и не требуют обмена. Зрители не имеющие возможность посетить концерты в эти даты, в любое время могут сдать билеты в официальных кассах, — сообщается в публикации.