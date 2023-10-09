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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

ДДТ прокомментировали новости о серьезной болезни Юрия Шевчука

ДДТ прокомментировали новости о серьезной болезни Юрия Шевчука

9 октября 2023, 13:44
Фото: 1MI
Ранее появилось сообщение о госпитализации музыканта и переносе тура группы.

В сентябре этого года лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда. Об этом сегодня, 9 октября, сообщили в официальном сообществе группы.

Отмечается, что сейчас Юрий Шевчук чувствует себя хорошо и проходит обязательный курс реабилитации для восстановления, который продлится до декабря.

— В связи с этим, ранее запланированные концерты группы ДДТ переносятся на новые даты. Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты и не требуют обмена. Зрители не имеющие возможность посетить концерты в эти даты, в любое время могут сдать билеты в официальных кассах, — сообщается в публикации.
#Общество#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Концерт#Концерты группы ДДТ
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