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Пугачева поддержала Юрия Шевчука после отмены его концертов по всей России

2 июня 2023, 10:52
Фото: 1MI
Концерты группы ДДТ, запланированные в шести городах России, были перенесены на неопределённый срок, сообщается на сайте группы.

Алла Пугачева в своих социальных сетях обратилась к лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку. Певица опубликовала его фотографию и написала слова поддержки:

— Всех, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой! — Алла Пугачева.

В комментариях к публикации многие пользователи посчитали, что у Юрия Шевчука День Рождения и оставили комментарии с поздравлениями. Однако на самом деле публикация Аллы Пугачевой связана с отменой и переносом выступлений российской рок-группы по всей стране.

Так, на официальном сайте группы сообщается о переносе концертов в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге и Ростове-на-Дону, некоторые были запланированы на лето 2023 года.

— Группа ДДТ искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России, и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим, — гласит сообщение на сайте группы ДДТ.

Напомним, что летом прошлого года Юрий Шевчук был признан виновным по делу о дискредитации ВС РФ. Тогда Советский райсуд Уфы назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Эту предшествовал концерт в башкирской столице, на котором музыкант озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний, что впоследствии спровоцировало широкий общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов. В отношении музыканта почти сразу после завершения выступления был составлен протокол.

#Общество#Город#Юрий Шевчук#Новости Уфы#Алла Пугачева#Концерты группы ДДТ#Отмена концертов#Элина Сайфранова
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