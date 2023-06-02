Пугачева поддержала Юрия Шевчука после отмены его концертов по всей России

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Алла Пугачева в своих социальных сетях обратилась к лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку. Певица опубликовала его фотографию и написала слова поддержки:
— Всех, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой! — Алла Пугачева.
В комментариях к публикации многие пользователи посчитали, что у Юрия Шевчука День Рождения и оставили комментарии с поздравлениями. Однако на самом деле публикация Аллы Пугачевой связана с отменой и переносом выступлений российской рок-группы по всей стране.
Так, на официальном сайте группы сообщается о переносе концертов в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге и Ростове-на-Дону, некоторые были запланированы на лето 2023 года.
— Группа ДДТ искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России, и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим, — гласит сообщение на сайте группы ДДТ.
Напомним, что летом прошлого года Юрий Шевчук был признан виновным по делу о дискредитации ВС РФ. Тогда Советский райсуд Уфы назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Эту предшествовал концерт в башкирской столице, на котором музыкант озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний, что впоследствии спровоцировало широкий общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов. В отношении музыканта почти сразу после завершения выступления был составлен протокол.