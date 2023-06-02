Пугачева поддержала Юрия Шевчука после отмены его концертов по всей России

Напомним, что летом прошлого года Юрий Шевчук был признан виновным по делу о дискредитации ВС РФ. Тогда Советский райсуд Уфы назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Эту предшествовал концерт в башкирской столице, на котором музыкант озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний, что впоследствии спровоцировало широкий общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов. В отношении музыканта почти сразу после завершения выступления был составлен протокол.