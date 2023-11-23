Рэпер из Уфы Моргенштерн* не вошел в топ музыкантов, которыми гордятся россияне

Помимо этого, респондентам было предложено ответить на вопрос о тех, музыкантах, которые вызывают у них чувство стыда. Так, наиболее часто россияне называли Аллу Пугачеву — 25%, Андрея Макаревича* — 18% и Филиппа Киркорова — 13%. В антирейтинге оказался также и другой известный уроженец Уфы — рэпер Моргенштерн*. Чувство стыда за музыканта, по данным ВЦИОМ, испытывает порядка 9% опрошенных.