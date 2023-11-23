Рэпер из Уфы Моргенштерн* не вошел в топ музыкантов, которыми гордятся россияне

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Респондентам было предложено назвать российских музыкантов, которые вызывают у них чувство гордости. Как отмечает ВЦИОМ, большинство опрошенных называли эстрадных исполнителей. Также достаточно часто россияне называли рок-музыкантов, реже в ответах фигурируют исполнители классической музыки.
Первую строчку данного рейтинга занял певец Ярослав Дронов (SHAMAN) — его назвали 22% опрошенных, второе место занял Олег Газманов — 13%. Замыкает тройку лидеров уроженец Уфы и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук — 7%.
Помимо этого, респондентам было предложено ответить на вопрос о тех, музыкантах, которые вызывают у них чувство стыда. Так, наиболее часто россияне называли Аллу Пугачеву — 25%, Андрея Макаревича* — 18% и Филиппа Киркорова — 13%. В антирейтинге оказался также и другой известный уроженец Уфы — рэпер Моргенштерн*. Чувство стыда за музыканта, по данным ВЦИОМ, испытывает порядка 9% опрошенных.
* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.