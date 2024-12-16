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Декабрь
Уфимцам глушат связь
16 декабря, 13:14
Май
В Уфе мальчика выгнали из автобуса из-за «Алги»: реакция властей
20 мая, 10:57
В Уфе мальчика высадили из автобуса из-за непрошедшей оплаты по карте «Алга»
18 мая, 07:35
Февраль
Банк «Тинькофф» будет работать с транспортной картой в Башкирии
26 февраля, 15:14

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