В Уфе мальчика высадили из автобуса из-за непрошедшей оплаты по карте «Алга»

Это не первый случай, когда водители автобусов в Уфе высаживают несовершеннолетних пассажиров из-за непрошедшей оплаты по карте. Так, осенью 2023 года у мальчика не вышло оплатить поездку по карте «Алга», после чего водитель высадил его на остановке в селе Чесноковка.