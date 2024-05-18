В Уфе мальчика высадили из автобуса из-за непрошедшей оплаты по карте «Алга»

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По информации тг-канала, водитель автобуса в Уфе высадил 13-летнего ребенка из-за того, что у него не прошла оплата по карте Алга. Более того, как утверждает мама ребенка, он забрал карту.
По её словам, у терминала оплаты возникли технические неполадки — оплата не проходила, после чего водитель заявил, что на карте недостаточно средств для оплаты и забрал карту. Это произошло на остановке «Кузнецовский затон».
При этом, как рассказывает мама ребенка, деньги на карте «были точно».
Это не первый случай, когда водители автобусов в Уфе высаживают несовершеннолетних пассажиров из-за непрошедшей оплаты по карте. Так, осенью 2023 года у мальчика не вышло оплатить поездку по карте «Алга», после чего водитель высадил его на остановке в селе Чесноковка.