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Updated Сегодня, 08:25

В Башкирии затопило пещеру с рисунками первобытных людей

В Башкирии затопило пещеру с рисунками первобытных людей

29 июня 2024, 08:23
Фото: «Шульган-Таш"/vk.com
Все экскурсии в Капову пещеру пришлось отменить из-за ливней, сообщили в пресс-службе заповедника Шульган-Таш.

Из-за обильных дождей вход в пещеру оказался затоплен, посещать её туристам сейчас крайне опасно. Вода стала переливаться из Голубого озера — завораживающего небольшого водоёма перед пещерой. Впрочем, в периоды паводков выглядит озеро совсем не так вечатляюще — в периоды, когда его уровень поднимается, вода становится мутной.

Между тем в остальной части заповедника никаких ограничений не вводилось. Музей «Шульган-Таш» в данный момент продолжает исправно работать.

Как сообщал Mkset, в последний раз пещеру затопило в период весеннего паводка. Тогда экскурсоводы также временно перестали водить туда туристов.

Капову пещеру в Башкирии затопило талыми водами
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Капова пещера (Шульган-Таш) — природный памятник, в котором сохранились наскальные рисунки времён палеолита. В 1959 году пещера стала всемирно известной после открытия древних изображений исследователем Александром Рюминым.

Долгое время любой мог зайти и посмотреть на образцы первобытного искусства, однако были у такого положения и свои издержки — вандалы изрисовали в граффити многие участки пещеры, её первозданный вид находился под постоянной угрозой. Это продолжалось, пока власти не решились облагородить и закрыть пещеру. В целях сохранения рисунков, туристов туда больше не водят — сейчас этот участок является закрытым для посещения, гостям же показывают лишь точные копии образцов живописи.

#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Потоп#Ливень#Туристы#Природа#Шторм#Капова пещера
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