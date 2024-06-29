В Башкирии затопило пещеру с рисунками первобытных людей

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Из-за обильных дождей вход в пещеру оказался затоплен, посещать её туристам сейчас крайне опасно. Вода стала переливаться из Голубого озера — завораживающего небольшого водоёма перед пещерой. Впрочем, в периоды паводков выглядит озеро совсем не так вечатляюще — в периоды, когда его уровень поднимается, вода становится мутной.
Между тем в остальной части заповедника никаких ограничений не вводилось. Музей «Шульган-Таш» в данный момент продолжает исправно работать.
Как сообщал Mkset, в последний раз пещеру затопило в период весеннего паводка. Тогда экскурсоводы также временно перестали водить туда туристов.
Капова пещера (Шульган-Таш) — природный памятник, в котором сохранились наскальные рисунки времён палеолита. В 1959 году пещера стала всемирно известной после открытия древних изображений исследователем Александром Рюминым.
Долгое время любой мог зайти и посмотреть на образцы первобытного искусства, однако были у такого положения и свои издержки — вандалы изрисовали в граффити многие участки пещеры, её первозданный вид находился под постоянной угрозой. Это продолжалось, пока власти не решились облагородить и закрыть пещеру. В целях сохранения рисунков, туристов туда больше не водят — сейчас этот участок является закрытым для посещения, гостям же показывают лишь точные копии образцов живописи.