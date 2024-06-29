В Башкирии затопило пещеру с рисунками первобытных людей

Долгое время любой мог зайти и посмотреть на образцы первобытного искусства, однако были у такого положения и свои издержки — вандалы изрисовали в граффити многие участки пещеры, её первозданный вид находился под постоянной угрозой. Это продолжалось, пока власти не решились облагородить и закрыть пещеру. В целях сохранения рисунков, туристов туда больше не водят — сейчас этот участок является закрытым для посещения, гостям же показывают лишь точные копии образцов живописи.