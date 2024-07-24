Хабиров обратился к родителям малышей

В Республике Башкортостан стартует мультсериал «Әлифба» (3+), созданный специально для детей в возрасте от 3 до 5 лет. Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что обучение башкирскому языку должно быть максимально позитивным и увлекательным. В центре внимания — два персонажа, Айгуль и Айтуган, которые помогут малышам познакомиться с буквами башкирского алфавита.