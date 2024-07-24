mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Хабиров обратился к родителям малышей

Хабиров обратился к родителям малышей

24 июля 2024, 06:49
Фото: tg: Радий Хабиров
В регионе появился новый интересный мульт-проект для детей по изучению башкирского языка, сообщает Глава Республики Башкортостан.

В Республике Башкортостан стартует мультсериал «Әлифба» (3+), созданный специально для детей в возрасте от 3 до 5 лет. Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что обучение башкирскому языку должно быть максимально позитивным и увлекательным. В центре внимания — два персонажа, Айгуль и Айтуган, которые помогут малышам познакомиться с буквами башкирского алфавита.

Проект (3+) реализуется на грант, выделенный из фонда Республики, и разработан известным художником-карикатуристом Камилем Бузыкаевым в сотрудничестве со студией «Муха» и киностудией «Башкортостан».

— Каждая серия мультфильма создается при участии детских психологов, музыкантов и преподавателей, — рассказывает Радий Хабиров.

Ранее мультфильмы транслировались только по телевидению, но теперь их можно найти и в социальных сетях.

Видео: tg: Радий Хабиров
Читайте также:
Особняк матери чиновника в Уфе поставили на госохрануЗачем школы Башкирии запасаются беспилотникамиПервая леди Башкирии удивила Радия Хабирова
#Анжелика Барабаш#Общество#Культура#Видео#Уфа#Башкортостан#Россия#Образование#Новости Башкирии#Новости Уфы#Изучение языков в школах#Мультсериал
Подпишитесь
Путин подписал важный указ по Башкирии
Вчера, 06:33
Особняк матери чиновника в Уфе поставили на госохрану
Вчера, 07:24
В Уфе запустят импортозамещенную «Ласточку»
Вчера, 07:37
Хозяйка Wildberries ездила в Башкирию с мыслями о разводе
Вчера, 18:45
VIP-гость разгромил ночной клуб в Башкирии
Вчера, 09:25
Назад в 90-е: проверьте, насколько хорошо вы помните эпоху перемен!
Вчера, 10:17