Хабиров обратился к родителям малышей

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В Республике Башкортостан стартует мультсериал «Әлифба» (3+), созданный специально для детей в возрасте от 3 до 5 лет. Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что обучение башкирскому языку должно быть максимально позитивным и увлекательным. В центре внимания — два персонажа, Айгуль и Айтуган, которые помогут малышам познакомиться с буквами башкирского алфавита.
Проект (3+) реализуется на грант, выделенный из фонда Республики, и разработан известным художником-карикатуристом Камилем Бузыкаевым в сотрудничестве со студией «Муха» и киностудией «Башкортостан».
— Каждая серия мультфильма создается при участии детских психологов, музыкантов и преподавателей, — рассказывает Радий Хабиров.
Ранее мультфильмы транслировались только по телевидению, но теперь их можно найти и в социальных сетях.