Путин намерен возродить программу сохранения национальных языков

Президент России Владимир Путин высказался за возрождение программы сохранения национальных языков народов России «на современной основе». Об этом сообщил ТАСС.
Глава государства затронул эту тему после того, как участники форума рассказали президенту о проектах по сохранению языков, разрабатываемых вместе с артистами национальных театров, педагогами и литераторами.
- Очень важно и очень интересно. Очень важно, потому что каждый год в мире пропадает большое количество языков, наречий и так далее. Литература исчезает,— заявил Путин.
Напомним, в начале августа Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Согласно закону, федеральные госстрандарты предусматривают обязательное изучение государственного языка. Каковым в России является русский, при этом выбор родного языка для изучения детьми будет проводиться по заявлению родителей. Этому событию предшествовали продолжительные волнения в регионах страны. В частности, в Башкирии в прошлом году прошли два массовых митинга в защиту башкирского языка.