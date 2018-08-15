Путин намерен возродить программу сохранения национальных языков

Напомним, в начале августа Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Согласно закону, федеральные госстрандарты предусматривают обязательное изучение государственного языка. Каковым в России является русский, при этом выбор родного языка для изучения детьми будет проводиться по заявлению родителей. Этому событию предшествовали продолжительные волнения в регионах страны. В частности, в Башкирии в прошлом году прошли два массовых митинга в защиту башкирского языка.