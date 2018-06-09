Башкирские депутаты подготовили поправки в закон о языках для Госдумы

Изучение родных языков в детских садах и школах депутаты предлагают регулировать при помощи заявлений родителей и законных представителей детей не чаще трех раз за весь срок обучения — при приеме в школу и при переходе в средние и старшие классы. В то время, как депутаты Госдумы не уточняют количество процедур подачи таких письменных заявлений.