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Импортозамещение

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«Финист» сменит «Ласточку» в Уфе в субботу
Импортозамещенная электричка по будням будет возить пассажиров из Шакши и Дёмы, сообщает Минтранс Башкирии.
6 августа, 12:44
В Уфе запустят импортозамещенную «Ласточку»
Скоростной поезд «Финист» будет курсировать по маршруту «Восточного радиуса» Уфа — Белорецк, сообщает Минтранс Башкирии.
23 июля, 07:37
2022
Научный подход: для формирования импортозамещения понадобятся ученые
17 июля 2022, 14:35
2019
Импортозамещение в легкой промышленности России: как выживает отрасль?
24 июля 2019, 13:34
2017
Импортозамещение в энергетике: в России предлагают актуальные проекты
Импортозамещение как один из приоритетов государственной политики появился за несколько лет до введения западных санкций.
24 ноября 2017, 13:39

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