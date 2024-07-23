В Уфе запустят импортозамещенную «Ласточку»

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Первый электропоезд ЭС104 «Финист» поступил в Башкирию. В скором времени составы выйдут на маршруты железных дорог республики. В регион поступила модель с пятью вагонами.
Запуск нового электропоезда в России состоялся в декабре 2023 года. Их производством занялся завод «Уральские локомотивы». Первыми состав приняли Свердловские железные дороги.
В РЖД рассказывали, что название поезду выбирали голосованием. Финист — Феникс на русский лад — оказался самым популярным вариантом. Со слов представителей компании, имя для модели было выбрано как символ перерождения «из зарубежного электропоезда в полностью отечественный».
В пяти вагонах «Финиста» возможно разместить сидя 401 человека, не считая откидные сидения и места для инвалидов. На каждом месте имеются розетки с USB-разъёмом. Вагоны также оснащены тремя санитарными модулями с пеленальными столиками. На сайте РЖД также говорится о том, что поезда оборудованы системами для обеззараживания воздуха и микроклимата.