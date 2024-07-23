В Уфе запустят импортозамещенную «Ласточку»

В пяти вагонах «Финиста» возможно разместить сидя 401 человека, не считая откидные сидения и места для инвалидов. На каждом месте имеются розетки с USB-разъёмом. Вагоны также оснащены тремя санитарными модулями с пеленальными столиками. На сайте РЖД также говорится о том, что поезда оборудованы системами для обеззараживания воздуха и микроклимата.