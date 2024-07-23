mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

В Уфе запустят импортозамещенную «Ласточку»

В Уфе запустят импортозамещенную «Ласточку»

23 июля 2024, 07:37
Фото: РЖД
Скоростной поезд «Финист» будет курсировать по маршруту «Восточного радиуса» Уфа — Белорецк, сообщает Минтранс Башкирии.

Первый электропоезд ЭС104 «Финист» поступил в Башкирию. В скором времени составы выйдут на маршруты железных дорог республики. В регион поступила модель с пятью вагонами.

Запуск нового электропоезда в России состоялся в декабре 2023 года. Их производством занялся завод «Уральские локомотивы». Первыми состав приняли Свердловские железные дороги.

В РЖД рассказывали, что название поезду выбирали голосованием. Финист — Феникс на русский лад — оказался самым популярным вариантом. Со слов представителей компании, имя для модели было выбрано как символ перерождения «из зарубежного электропоезда в полностью отечественный».

В пяти вагонах «Финиста» возможно разместить сидя 401 человека, не считая откидные сидения и места для инвалидов. На каждом месте имеются розетки с USB-разъёмом. Вагоны также оснащены тремя санитарными модулями с пеленальными столиками. На сайте РЖД также говорится о том, что поезда оборудованы системами для обеззараживания воздуха и микроклимата.

Видео: РЖД
В Уфе поднимают цены на электрички
Узнать подробнее
Читайте также:
Электричкам Уфа-Шакша добавили вагоновСмертельное ДТП устроил водитель иномарки в Башкирии«Шевроле» врезались лоб в лоб в Уфе
#Общество#Видео#Уфа#Башкортостан#Санкции#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Импортозамещение#Поезда#РЖД#Железные дороги
Подпишитесь
Когда в Башкирии кончатся дожди
Сегодня, 05:26
История с побегом из детдома в Уфе обрастает жуткими деталями
Вчера, 19:24
Верблюда угнали из цирка в Башкирии
Вчера, 19:07
Чиновница из Башкирии просит отправить её на СВО
Вчера, 17:19
Берегите детей и себя: ТОП-7 домашних животных, от которых передаются заболевания
Вчера, 13:59
Россиян ждут новые штрафы за выгул собак
Вчера, 14:04