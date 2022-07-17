Научный подход: для формирования импортозамещения понадобятся ученые

— Например, чтобы правильно спроектировать самую сложную деталь современного авиадвигателя — охлаждаемую лопатку турбины, мало использовать автоматизацию САПР или так называемые «цифровые двойники». Нужно иметь полноценное широкое инженерное образование, соответствующую ученую степень, глубоко знать множество разделов физики, математики, приобрести огромный опыт работы с железом и огнем не только в теории, но и на практике, — подчеркивает Андрей Злобин, добавляя, что подобная квалификация нарабатывается десятилетиями, и поэтому наладить массовое производство авиадвигателей или самолетов за несколько лет в России попросту нереально.