Самолёт из Уфы не долетел до Нижневартовска с первой попытки, приземлившись в Сургуте

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Самолёт рейса UT 151 «Уфа — Нижневартовск» авиакомпании Utair вынужден был совершить посадку на запасном аэродроме в Сургуте. Об этом сообщает телеканал UTV.
10 января в 16:57 самолёт Boeing 737-800 Winglets вылетел из аэропорта «Уфа» им. Мустая Карима. Он должен был приземлиться в Нижневартовске через 2 часа 30 минут. Однако из-за погодных условий посадка в аэропорте «Нижневартовск» им. Виктора Муравленко усложнилась. Команда воздушного судна совершила две попытки посадки, но вынуждена была отправить западнее и приземлить самолёт на запасную взлётно-посадочную полосу в Сургуте.
Завершить рейс удалось лишь в ночь на 11 января.
Незадолго до Нового года непогода привела к массовым задержкам рейсам в уфимском аэропорту.