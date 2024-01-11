Самолёт из Уфы не долетел до Нижневартовска с первой попытки, приземлившись в Сургуте

10 января в 16:57 самолёт Boeing 737-800 Winglets вылетел из аэропорта «Уфа» им. Мустая Карима. Он должен был приземлиться в Нижневартовске через 2 часа 30 минут. Однако из-за погодных условий посадка в аэропорте «Нижневартовск» им. Виктора Муравленко усложнилась. Команда воздушного судна совершила две попытки посадки, но вынуждена была отправить западнее и приземлить самолёт на запасную взлётно-посадочную полосу в Сургуте.