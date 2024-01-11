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Самолёт из Уфы вместо Нижневартовска вынужден был приземлиться в Сургуте

Самолёт из Уфы не долетел до Нижневартовска с первой попытки, приземлившись в Сургуте

11 января 2024, 07:31
Фото: 1MI

Самолёт из Уфы вместо Нижневартовска вынужден был приземлиться в Сургуте

Посадка удалась лишь с третьей попытки.

Самолёт рейса UT 151 «Уфа — Нижневартовск» авиакомпании Utair вынужден был совершить посадку на запасном аэродроме в Сургуте. Об этом сообщает телеканал UTV.

10 января в 16:57 самолёт Boeing 737-800 Winglets вылетел из аэропорта «Уфа» им. Мустая Карима. Он должен был приземлиться в Нижневартовске через 2 часа 30 минут. Однако из-за погодных условий посадка в аэропорте «Нижневартовск» им. Виктора Муравленко усложнилась. Команда воздушного судна совершила две попытки посадки, но вынуждена была отправить западнее и приземлить самолёт на запасную взлётно-посадочную полосу в Сургуте.

Завершить рейс удалось лишь в ночь на 11 января.

Незадолго до Нового года непогода привела к массовым задержкам рейсам в уфимском аэропорту.

Задержка одна за другой: сильный снегопад в Уфе нарушил работу аэропорта
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#Происшествия#Уфа#Аэропорт#Авиация#Задержка рейса#Идэль Гумеров#Ханты-Мансийский автономный округ
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