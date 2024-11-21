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Госцирк

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Ноябрь
Где в Уфе опасно ездить
21 ноября, 10:03
Июль
Бизнес подарит Уфе новый парк
Уже скоро завершится обновление территории парка имени Гафури рядом с Госцирком, сообщает глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.
30 июля, 14:19
Март
Стоимость ремонта госцирка в Уфе увеличилась более, чем в 2 раза
На реконструкцию здания из бюджета могут выделить почти 2 млрд рублей. Кроме госцирка, в число приоритетных объектов вошло 4 сооружения в Республике Башкортостан.
4 марта, 04:46

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