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Updated Сегодня, 04:48

Правительство России внесло госцирк в Уфе в число приоритетных объектов

Стоимость ремонта госцирка в Уфе увеличилась более, чем в 2 раза

4 марта 2024, 04:46
Фото: 1MI

Правительство России внесло госцирк в Уфе в число приоритетных объектов

На реконструкцию здания из бюджета могут выделить почти 2 млрд рублей. Кроме госцирка, в число приоритетных объектов вошло 4 сооружения в Республике Башкортостан.

Бюджет Российской Федерации выделит 2 млрд рублей на ремонт государственного цирка в Уфе. Об этом свидетельствует документ, опубликованный правительством страны на официальном сайте.

Осенью 2023 года называлась сумма в 870 млн рублей, необходимая для реконструкции сооружения. Напомним, госцирк простаивает с 2017 года, когда его закрыли из-за небезопасных условий для зрителей.

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Как передаёт РБК-Уфа, в этот раз стоимость реконструкции оценена в 2,04 млрд рублей. По распоряжению Правительства Российской Федерации об изменениях в перечне объектов капитального строительства, мероприятий (укрупнённых инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, финансируемых по комплексной программе «Строительство», в список попали здания цирков в Уфе и Кирове.

Финансирование реконструкции уфимского цирка начнётся в 2026 году, когда из федерального бюджета будет направлено 869,4 млн рублей. В 2027 году будет выделено 499,33 млн рублей, в 2028 — 617,7 млн рублей. Общий объём средств, которые потратит казна России, составит 1 млрд 986,4 млн рублей. 57 млн рублей выделит «Российская государственная цирковая компания».

Кроме госцирка, финансирование получат строительство «Центра спортивной борьбы» (423,6 млн рублей), канализационный коллектор от КНС «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений канализации (472,9 млн рублей), водовода в Кировском и Дёмском районах Уфы (750,6 млн рублей), центры обработки данных «Урал-1» и «Урал-2» в Уфе (по 17,9 млрд рублей).

Годом ввода в эксплуатацию госцирка обозначен 2028 год.

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