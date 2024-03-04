Стоимость ремонта госцирка в Уфе увеличилась более, чем в 2 раза

Как передаёт РБК-Уфа, в этот раз стоимость реконструкции оценена в 2,04 млрд рублей. По распоряжению Правительства Российской Федерации об изменениях в перечне объектов капитального строительства, мероприятий (укрупнённых инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, финансируемых по комплексной программе «Строительство», в список попали здания цирков в Уфе и Кирове.