Где в Уфе опасно ездить

Posted 21 ноября, 10:03
Published 21 ноября, 10:03
Modified 21 ноября, 10:52
Updated 21 ноября, 10:52
Администрация Уфы разместила на своем официальном сайте огромный исследовательский 426-страничный документ, посвященный городскому транспорту. Он именован «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Эксперты проработали концепцию развития сферы аж до 2042 года. Но есть данные и из сегодняшнего дня. Так, дорожники указали в огромном талмуде про транспорт самые аварийные участки Уфы.
В общей сложности в Уфе выявлено 19 участков с высокой концентрацией происшествий. За первую половину 2023 года здесь пострадали 88 пешеходов, пассажиров и водителей. Более свежих данных у исследователей, потративших огромное количество времени на аналитики, стоит полагать, не было.
Большинство опасных зон расположено в Октябрьском и Кировском районах. Чаще всего это перекрестки дорог в Уфе.
В перечень самых рискованных дорог вошли:
пересечение улиц Энтузиастов и Нуриева;
перекресток улиц Российской и Бабича;
участок проспекта Октября в зоне Госцирка;
участок проспекта Октября около ТЦ «Мир»;
район улицы Округа Галле на проспекте Октября;
участок улицы Маршала Жукова на въезде в Сипайлово из центра;
соединение Уфимского шоссе с улицей Трамвайной;
пересечение Сельской Богородской и Индустриального шоссе;
участок улицы Вологодской у детской поликлиники №4;
пересечение бульвара Ибрагимова и улицы Цюрупы;
перекресток Мингажева и 50-летия Октября;
соединение улиц Достоевского и Цюрупы;
улица Коммунистическая на пересечении с Мустая Карима и Ленина;
участки улиц Сочинская и Заки Валиди у развязки после моста через реку Белую;
участок улицы Правды в Деме;
участок Нагаевского шоссе после развязки в сторону Зинино.
Напомним, ранее Mkset сообщал об аварии с участием рейсового автобуса. Он следовал с пассажирами в салоне из Уфы и угодил в кювет. Расследование ДТП взяла под контроль Москва в лице главы СК РФ Александра Бастрыкина.