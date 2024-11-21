Где в Уфе опасно ездить

Администрация Уфы разместила на своем официальном сайте огромный исследовательский 426-страничный документ, посвященный городскому транспорту. Он именован «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Эксперты проработали концепцию развития сферы аж до 2042 года. Но есть данные и из сегодняшнего дня. Так, дорожники указали в огромном талмуде про транспорт самые аварийные участки Уфы.



В общей сложности в Уфе выявлено 19 участков с высокой концентрацией происшествий. За первую половину 2023 года здесь пострадали 88 пешеходов, пассажиров и водителей. Более свежих данных у исследователей, потративших огромное количество времени на аналитики, стоит полагать, не было.