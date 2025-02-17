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Фонтаны

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Февраль
Уфимский парк Ленина получит новые фонтаны
17 февраля, 11:25
Октябрь 2024
Глубокая осень подступает к Башкирии
19 октября 2024, 13:13
Сегодня в Уфе: странная погода, отключение фонтанов и нищета
Рассказываем все самое важное про наступивший понедельник, 14 октября.
13 октября 2024, 19:00
Сезон фонтанов закрыли в Уфе
13 октября 2024, 13:21
Май 2024
В районах и городах Башкирии запустили фонтаны
В городах и районах Башкирии к Празднику Весны и Труда запустили фонтаны, сообщил глава региона Радий Хабиров в соцсетях.
2 мая 2024, 03:34

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