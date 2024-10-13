Сезон фонтанов закрыли в Уфе

Posted 13 октября, 13:21
Published 13 октября, 13:21
Modified 13 октября, 16:52
Updated 13 октября, 16:52
Как указали власти Уфы, отключать фонтаны начнут уже в понедельник, 14 октября. Рабочие сольют воду из чаш, после чего очистят дно и стенки фонтанов, а также системы подачи води. На осень и зиму сами сооружения также накроют каркасами.
Отметим, что некоторые фонтаны отключили ещё раньше — так, на зимне-осеннюю консервацию в сентябре ушёл «Мальчик с кураем».
Вместе с тем в Уфе завершился и сезон речных круизов — судна прекратили программы прогулок по водоёмам Республики Башкортостан.
Ранее, как сообщал Mkset, один из чиновников публиковал стихотворение, посвящённое уфимскому фонтану. Произведение он отправил на оценку горожанам.