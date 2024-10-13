Сезон фонтанов закрыли в Уфе

Как указали власти Уфы, отключать фонтаны начнут уже в понедельник, 14 октября. Рабочие сольют воду из чаш, после чего очистят дно и стенки фонтанов, а также системы подачи води. На осень и зиму сами сооружения также накроют каркасами.