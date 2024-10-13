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Posted 13 октября, 13:21

Published 13 октября, 13:21

Modified 13 октября, 16:52

Updated 13 октября, 16:52

Сезон фонтанов закрыли в Уфе

Сезон фонтанов закрыли в Уфе

13 октября 2024, 13:21
Фото: 1MI
В столице Башкирии с 14 октября начнут «уходить на зимовку» гидротехнические сооружения, сообщили в городской администрации.

Как указали власти Уфы, отключать фонтаны начнут уже в понедельник, 14 октября. Рабочие сольют воду из чаш, после чего очистят дно и стенки фонтанов, а также системы подачи води. На осень и зиму сами сооружения также накроют каркасами.

Отметим, что некоторые фонтаны отключили ещё раньше — так, на зимне-осеннюю консервацию в сентябре ушёл «Мальчик с кураем».

Вместе с тем в Уфе завершился и сезон речных круизов — судна прекратили программы прогулок по водоёмам Республики Башкортостан.

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Ранее, как сообщал Mkset, один из чиновников публиковал стихотворение, посвящённое уфимскому фонтану. Произведение он отправил на оценку горожанам.

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