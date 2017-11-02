mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе в День народного единства состоится большой крестный ход

2 ноября 2017, 12:24
В Уфе 4 ноября состоится городской крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божьей матери и Дня народного единства.

Как следует из сообщения на сайте уфимской епархии РПЦ, маршрут пройдет от Покровского храма на ул. Мингажева, 4 до кафедрального собора Рождества Богородицы на ул. Кирова, 102.

Начало в 11.00. Приглашаются все желающие.

Казанская икона Божьей матери - одна из самых почитаемых в икон в русском православии. Она неразрывно связана с празднованием Дня народного единства. В 1612 году в этот день, когда в Москве закончилось польское владычество, освободители во главе с князем Дмитрием Пожарским торжественно внесли икону в столицу. В честь этого события установлен второй, осенний праздник Казанской иконы Богоматери (летний праздник 21 июля - прим.ред.).

Материалы по теме
Как в Уфе отметят День народного единства
#Новости#Православие#Русская Православная Церковь (РПЦ)#День народного единства#Наталья Кузнецова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48