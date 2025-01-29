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Блины

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Январь
Бич-пакеты теперь блюдо не для бедных: студенческая классика дорожает в Уфе
29 января, 05:50
Август 2024
Вкуснее мяса: лучшие простые рецепты из кабачков от редактора
Быстро и вкусно решаем главную кулинарную проблему августа — куда деть урожай кабачков, и не забываем про колорит национальной кухни Башкортостана.
14 августа 2024, 11:58
Март 2024
В МЧС Башкирии рассказали о «мужественном» рецепте блинов
Сотрудники МЧС Башкортостана поделились рецептом блинов в масленичную неделю. В ведомстве назвали его «крутым». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале.
12 марта 2024, 13:30
Уфимский шеф-повар поделился необычными рецептами блинов
Кулинар рассказал о необычных блюдах на масленицу.
11 марта 2024, 05:14

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