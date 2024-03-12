В МЧС Башкирии рассказали о «мужественном» рецепте блинов

Для приготовления нужно пол литра молока, два яйца, две или три столовых ложки масла, столько же сахару, несколько щепоток соли и 300 гр муки. Второй ингредиент разбивается в миску, куда добавляется сахар и соль, а после — все взбивается. Далее туда вливают молоко и снова смешивают.