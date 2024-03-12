В МЧС Башкирии рассказали о «мужественном» рецепте блинов

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Для приготовления нужно пол литра молока, два яйца, две или три столовых ложки масла, столько же сахару, несколько щепоток соли и 300 гр муки. Второй ингредиент разбивается в миску, куда добавляется сахар и соль, а после — все взбивается. Далее туда вливают молоко и снова смешивают.
После этих процессов нужно просеять муку и небольшими порциями добавлять в получившуюся массу. Далее в миску кладут масло и смешивают. На хорошо разогретую сковороду наливается небольшое количество смеси для блинов, распределяется равномерно и пекутся блины на среднем огне с одной стороны около 1 минуты, до румяности.
Чтобы приготовить блюдо безопасно, МЧС советует держать подальше все, что может загореться: занавески, прихватки, пакеты, коробки. При приготовлении пищи одежда должна быть без длинных рукавов и завязок и не синтетическая. Длинные волосы также рекомендуется собрать.
Если загорелась сковородка, то лучше ее накрыть крышкой или плотным полотенцем, засыпать содой, землей из цветочного горшка или воспользоваться огнетушителем. Воду лить на нее запрещено.