Вкуснее мяса: лучшие простые рецепты из кабачков от редактора

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
С наступлением урожая кабачков у домохозяек наступает сезон головной боли. Куда девать привычно обильный урожай? Как выбирать интересный вкусный простой и экономичный рецепт приготовления кабачков, да найти такой, чтобы всех удивить и не приковать себя к кухонной плите. Редактор Mkset делится личным опыт освоения кабачкового изобилия. Все рецепты простые и проверенные, эти блюда из кабачков всегда поражают вкусом гостей и домочадцев. И не бьют по кошельку и талии. Каждый рецепт из топ-5 рецептов блюд из кабачков рассчитан на 1 кг заглавного ингредиента.
Национальный колорит этому необычному рецепту из кабачков придает сырная начинка и восхитительный соус на основе кумыса. Для приготовления пикантных кабачков нам потребуются:
Кабачки — 1 кг
Брынза/Фета — 250 грамм
Паприка — 1 ч. л.
Орегано — 1 ч. л.
Чеснок — 3 зубчика
Оливковое масло — 3 ст. л.
Сок ½ лимона
Приготовление основы блюда из кабачков можно посмотреть на видео ниже.
Кумыс с клубничным пюре отлично оттенит фаршированные соленым пикантным сыром кабачки.
Для этого блюда нам понадобятся всего три ингредиента — кумыс (200 миллилитров), клубника (200 граммов) и дробленный лед (20 граммов). Начнем с подготовки клубники. Она должна быть тщательно вымыта и превращена в пюре с помощью вилки. В стакан помещаем лед, затем добавляем клубничное пюре и заливаем всё кумысом. Если хотите, можно украсить десерт целыми ягодами. Это прекрасное угощение, которое не навредит вашему организму и не добавит лишних сантиметров на талии.
Отличный ПП-рецепт для тех, кто следит за фигурой и не позволяет себе лишних и пустых калорий и адептов правильного питания. Готовить эти нежные котлеты из кабачка просто и легко. Термическая обработка на ваш выбор и вкус: их можно запекать в духовке, сделать на пару или просто пожарить на сковородке.
Кабачки — 1 кг
Филе бедра курицы — 2 кг
Адыгейский сыр — 250 гр
Лук — 2 средние головки
Чеснок — 6 крупных зубчиков
Яйцо — 2 шт
Соль и перец — по вкусу
Готовим из яиц, лука, чеснока и филе стандартный фарш. Кабачки можно натереть или пропустить через мясорубку. Обязательно хорошо отжать после измельчения. Добавить мелко натертый адыгейский сыр. Смешиваем все измельченные ингредиенты с фарше. Формируем котлетки. Готовим их на выбор на пару (40 минут), в духовке (45 минут при 180С), на сковороде до румяной корочки.
Да, придется немного повозиться, но труды будет вознаграждены по достоинству. Во-первых, на икру можно пустить почти весь кабачковый урожай. Во-вторых, отлично сэкономить на холодных закусках и гарнирах зимой. Используйте проверенный годами рецепт кабачковой икры.
Это рецепт многие хозяйки из Башкирии знают еще от своих бабушек и прабабушек. Особо актуален этот рецепт в августе, когда православные верующие отмечают Медовый спас. К слову, такой вариант приготовления кабачков подойдет на каждый день. Ведь его основа — простые и легкие блины из кабачка. По желанию, можно сделать тесто чуть гуще за счет замены молока на сметану и добавления муки до нужной консистенции кулинарного раствора. Тогда у нас получатся кабачковые оладьи.
Из готовых оладьев или блинов формируем мини-тортики, где наши «коржи» промазываем мёдом. Желательно, конечно, башкирским.
Сложно в такое поверить, но кабачки могут греть зимой не только в виде икры, которую в морозный вечер достаешь с антресоли. Оказывается, на кабачках можно сделать отличный домашний напиток.
Кабачки — 1 кг
Сахар — 300 гр
Лимонная кислота — 15 гр
Вода — 1,5 л
Сухие дрожжи — 5 гр
Кабачки помыть, снять кожуру, вытащить косточки, нарезать небольшими с половину спичечного коробка кубиками. Залить кипятком и дать настояться пять часов. Добавить лимонную кислоту и 500 мл холодной воды, разведенные дрожжи. Оставить бродить в теплом помещении. Когда жидкость станет светлой и начнет выделять пузырьки — дважды перегнать. Оставить еще на пять дней.
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