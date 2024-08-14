Вкуснее мяса: лучшие простые рецепты из кабачков от редактора

Отличный ПП-рецепт для тех, кто следит за фигурой и не позволяет себе лишних и пустых калорий и адептов правильного питания. Готовить эти нежные котлеты из кабачка просто и легко. Термическая обработка на ваш выбор и вкус: их можно запекать в духовке, сделать на пару или просто пожарить на сковородке.



Кабачки — 1 кг

Филе бедра курицы — 2 кг

Адыгейский сыр — 250 гр

Лук — 2 средние головки

Чеснок — 6 крупных зубчиков

Яйцо — 2 шт

Соль и перец — по вкусу



Готовим из яиц, лука, чеснока и филе стандартный фарш. Кабачки можно натереть или пропустить через мясорубку. Обязательно хорошо отжать после измельчения. Добавить мелко натертый адыгейский сыр. Смешиваем все измельченные ингредиенты с фарше. Формируем котлетки. Готовим их на выбор на пару (40 минут), в духовке (45 минут при 180С), на сковороде до румяной корочки.