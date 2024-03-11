Уфимский шеф-повар поделился необычными рецептами блинов

Масленица символизирует собой приход весны. Праздник отмечают всю неделю до наступления Великого поста, в этом году — с 11 по 17 марта. Конечно же, один из главных атрибутов масленицы — это блины. Уфимский шеф-повар Алмаз Каримов поделился некоторыми необычными рецептами, которые могут стать отличной альтернативой классическим.