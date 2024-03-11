Уфимский шеф-повар поделился необычными рецептами блинов

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
Масленица символизирует собой приход весны. Праздник отмечают всю неделю до наступления Великого поста, в этом году — с 11 по 17 марта. Конечно же, один из главных атрибутов масленицы — это блины. Уфимский шеф-повар Алмаз Каримов поделился некоторыми необычными рецептами, которые могут стать отличной альтернативой классическим.
Луковые блины могут хорошо подойти к мясным и овощным начинкам.
Вам понадобятся:
Куриные яйца, 4 шт.
Молоко, 1 ст.
Репчатый лук, 3 шт.
Кипяченая вода, 1,25 ст.
Мука ржаная, 1 ст.
Мука пшеничная, 1 ст.
Взбить яйца, измельченный в блендере лук и молоко, добавить к смеси соль и просеянную муку, перемешать. Залить воду, затем замесить тесто. Массу выпекать на смазанной маслом сковороде.
Этот рецепт пришел родом из Японии. Блинчики получаются очень пышными и нежными. Подавать их можно с сиропом, медом или сливочным маслом.
Вам понадобятся:
Мука пшеничная, 1 ст.
Молоко, 1 ст.
Сахар, 2 ст. л.
Разрыхлитель, 1 ст. л.
Куриное яйцо, 1 шт.
Густой йогурт, 3 ст. л.
Соль, 1 щепотка
Взбить яйца, молоко и йогурт. Отдельно соединить муку и разрыхлитель, добавить к смеси и взбивать до однородной консистенции. Дать массе немного настояться, затем приступить к выпеканию на умеренно горячей сковороде, смазанной маслом.
Малазийские блины на рисовой муке идеально сочетаются с арахисовой начинкой.
Вам понадобятся:
Мука рисовая, 1 ст.
Вода, 1,5 ст.
Сахар, 1 ст. л.
Разрыхлитель, 1 ч. л.
Соль, 1 щепотка
Арахис, 0,5 ст.
Кукуруза сладкая, 0,5 ст.
Для начинки мелко измельчить арахис и кукурузу, можно добавить сахар. Для теста в отдельной посуде перемешать рисовую муку с сахаром, солью и разрыхлителем. Порциями вливать воду, взбвивая до однородной массы. Полученную массу выпекать на смазанной маслом сковороде. При появлении на тесте пузырьков выкладывать начинку.