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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:16

Уфимский шеф-повар поделился необычными рецептами блинов

Уфимский шеф-повар поделился необычными рецептами блинов

11 марта 2024, 05:14
Фото: FreePik
Кулинар рассказал о необычных блюдах на масленицу.

Масленица символизирует собой приход весны. Праздник отмечают всю неделю до наступления Великого поста, в этом году — с 11 по 17 марта. Конечно же, один из главных атрибутов масленицы — это блины. Уфимский шеф-повар Алмаз Каримов поделился некоторыми необычными рецептами, которые могут стать отличной альтернативой классическим.

Луковые блины

Луковые блины могут хорошо подойти к мясным и овощным начинкам.

Вам понадобятся:

  • Куриные яйца, 4 шт.

  • Молоко, 1 ст.

  • Репчатый лук, 3 шт.

  • Кипяченая вода, 1,25 ст.

  • Мука ржаная, 1 ст.

  • Мука пшеничная, 1 ст.

Взбить яйца, измельченный в блендере лук и молоко, добавить к смеси соль и просеянную муку, перемешать. Залить воду, затем замесить тесто. Массу выпекать на смазанной маслом сковороде.

Фото: PxHere

«Хотто Кээки»

Этот рецепт пришел родом из Японии. Блинчики получаются очень пышными и нежными. Подавать их можно с сиропом, медом или сливочным маслом.

Вам понадобятся:

  • Мука пшеничная, 1 ст.

  • Молоко, 1 ст.

  • Сахар, 2 ст. л.

  • Разрыхлитель, 1 ст. л.

  • Куриное яйцо, 1 шт.

  • Густой йогурт, 3 ст. л.

  • Соль, 1 щепотка

Взбить яйца, молоко и йогурт. Отдельно соединить муку и разрыхлитель, добавить к смеси и взбивать до однородной консистенции. Дать массе немного настояться, затем приступить к выпеканию на умеренно горячей сковороде, смазанной маслом.

Фото: FreePik

«Апам Балик»

Малазийские блины на рисовой муке идеально сочетаются с арахисовой начинкой.

Вам понадобятся:

  • Мука рисовая, 1 ст.

  • Вода, 1,5 ст.

  • Сахар, 1 ст. л.

  • Разрыхлитель, 1 ч. л.

  • Соль, 1 щепотка

  • Арахис, 0,5 ст.

  • Кукуруза сладкая, 0,5 ст.

Для начинки мелко измельчить арахис и кукурузу, можно добавить сахар. Для теста в отдельной посуде перемешать рисовую муку с сахаром, солью и разрыхлителем. Порциями вливать воду, взбвивая до однородной массы. Полученную массу выпекать на смазанной маслом сковороде. При появлении на тесте пузырьков выкладывать начинку.

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#Уфа#Рецепты#Масленица#Блины
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