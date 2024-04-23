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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Шествие «Бессмертного полка» в этом году не будут проводить в очном формате

Шествие «Бессмертного полка» в этом году не будут проводить в очном формате

23 апреля 2024, 09:34
Фото: 1MI
Об этом сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году не будут проводить в очном формате.

Отметим, что в 2023 году шествие также не проводилось в очном формате. Так, организаторы акции предложили участникам альтернативу — размещать фотографии ветеранов на окнах автомобилей либо на верхней одежде.

В Уфе шествие «Бессмертного полка» в 2023 году заменили «минутой молчания». Мероприятие проходило 5 мая с 11:00 до 11:20. Акция проводилась локально, то есть на территориях организаций и учреждений всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность в городах и районах республики.

Напомним, на протяжении двух коронвирусных лет, в 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» уходила в онлайн из-за из-за эпидемиологической обстановки. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате.

#Азамат Нухов#Общество#Город#Бессмертный полк#9 Мая#Великая Отечественная война#Новости Башкирии
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