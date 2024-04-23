Шествие «Бессмертного полка» в этом году не будут проводить в очном формате.

В Уфе шествие «Бессмертного полка» в 2023 году заменили «минутой молчания». Мероприятие проходило 5 мая с 11:00 до 11:20. Акция проводилась локально, то есть на территориях организаций и учреждений всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность в городах и районах республики.