Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Шествие «Бессмертного полка» в этом году не будут проводить в очном формате.
Отметим, что в 2023 году шествие также не проводилось в очном формате. Так, организаторы акции предложили участникам альтернативу — размещать фотографии ветеранов на окнах автомобилей либо на верхней одежде.
В Уфе шествие «Бессмертного полка» в 2023 году заменили «минутой молчания». Мероприятие проходило 5 мая с 11:00 до 11:20. Акция проводилась локально, то есть на территориях организаций и учреждений всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность в городах и районах республики.
Напомним, на протяжении двух коронвирусных лет, в 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» уходила в онлайн из-за из-за эпидемиологической обстановки. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате.