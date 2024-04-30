В Уфе перекроют дороги для репетиции Парада Победы

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:14
4 и 7 мая движение по проспекту Октября в Уфе будет перекрыто для репетиции парада ко Дню Победы.
Парад Победы в Уфе в 2024 году начнется 9 мая в 12:00.
Напомним, в Уфе отменили запуск салютов и шествие «Бессмертного полка», переводя последнюю традиционную акцию в онлайн-формат.
В 2023 году в параде принимали участие танки, бронетранспортеры, авиация и другая техника. Празднование Дня Победы тогда закончилось шестиминутным салютом.