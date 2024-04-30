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Updated Сегодня, 06:14

В Уфе перекроют дороги для репетиции Парада Победы

В Уфе перекроют дороги для репетиции Парада Победы

30 апреля 2024, 06:10
Фото: mkset.ru
Ограничения в движении транспорта вводят на два дня.

4 и 7 мая движение по проспекту Октября в Уфе будет перекрыто для репетиции парада ко Дню Победы.

Парад Победы в Уфе в 2024 году начнется 9 мая в 12:00.

Напомним, в Уфе отменили запуск салютов и шествие «Бессмертного полка», переводя последнюю традиционную акцию в онлайн-формат.

В 2023 году в параде принимали участие танки, бронетранспортеры, авиация и другая техника. Празднование Дня Победы тогда закончилось шестиминутным салютом.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Бессмертный полк#День Победы#Башкортостан#Новости Башкирии#Авиация#Техника#Парад Победы#Салюты#Шествие
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