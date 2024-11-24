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Бег

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2024
Уфимских квадроберов пригласили на федеральное ТВ
24 ноября, 04:59
Мэр Уфы убежал на 10 километров по городским улицам
Градоначальник решил лично принять участие во всероссийских стартах.
19 мая, 06:49
Жительницам Уфы предложили бегать в платьях
Подробности о спортивном мероприятии рассказали в мэрии.
14 мая, 15:52
2022
«Башспирт» получил престижную награду за организацию Бирского полумарафона
28 января 2022, 09:36
2021
За диким мёдом! «Башспирт» проведет спортивный полумарафон в Бирске
17 июня 2021, 04:29
В Уфе полумарафон «ЗаБег.РФ» пробежали более 2 тысяч человек
30 мая 2021, 10:43
2018
Кросс нации в Уфе собрал 4,5 тысячи человек
16 сентября 2018, 08:28
Уфа бежит: первые участники марафона уже миновали финиш
2 сентября 2018, 05:39

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