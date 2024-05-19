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Мэр Уфы пробежал 10 километров

Мэр Уфы убежал на 10 километров по городским улицам

19 мая 2024, 06:49
Фото: ВК/Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы пробежал 10 километров

Градоначальник решил лично принять участие во всероссийских стартах.

Сегодня в столице Башкирии стартовал всероссийский полумарафон с синхронным стартом в котором помимо граждан приняли участие и крупные чиновники. Глава Уфы Ратмир Мавлиев вместе со своими коллегами из городской администрации решил пробежать 10 км.

Из-за марафона в центре Уфы перекрыли несколько улиц. Приостановили работу №5 и №16, а также изменили маршрут 22 троллейбуса в сторону центра: Колхозный рынок — пр. Октября — ул. Шафиева — ул. Р. Зорге — бульвар Ибрагимова — ул. Пархоменко — ТК «Центральный»; в обратную сторону: ТК «Центральный» — пр. Октября — Колхозный рынок.

По словам местных жителей, такие масштабные забеги доставляют неудобства автомобилистов из-за масштабных перекрытий. В соцсетях многие автолюбители написали, что хотели бы более гибкую работу по перекрытиям, когда дороги открывают сразу за бегунами и перекрывают прямо перед забегами, а не сутра до вечера.

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