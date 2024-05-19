Мэр Уфы убежал на 10 километров по городским улицам

По словам местных жителей, такие масштабные забеги доставляют неудобства автомобилистов из-за масштабных перекрытий. В соцсетях многие автолюбители написали, что хотели бы более гибкую работу по перекрытиям, когда дороги открывают сразу за бегунами и перекрывают прямо перед забегами, а не сутра до вечера.