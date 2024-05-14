Жительницам Уфы предложили бегать в платьях

Забег включает себя три круга вокруг озера (5.4 км), однако новички могут пробежать и меньше — два круга (3,6 км). Участниц спортивного мероприятия ждут призы: тематическая медаль, красивый цветок на финише и яркий брасле. Кроме того, организаторы обещают зажигательную разминку, праздничное чаепитие, яркие фотозоны и профессиональную фото- и видеосъёмку.