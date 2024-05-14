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Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

«Забег в платьях»: в Уфе пройдет новое спортивное мероприятие

Жительницам Уфы предложили бегать в платьях

14 мая 2024, 15:52

«Забег в платьях»: в Уфе пройдет новое спортивное мероприятие

Подробности о спортивном мероприятии рассказали в мэрии.

«Забег в платьях» состоится в парке «Кашкадан» в четверг, 9 июня. Организаторы забега встретят участниц у сцены. Регистрация и сбор начнутся с 10:00, старт запланирован на 11:00.

Отмечается, что принять участие могут девушки в возрасте от 14 лет и только в платьях. Медицинская справка не требуется, так как забег носит развлекательный формат, однако потребуется предварительная регистрация на участие.

Забег включает себя три круга вокруг озера (5.4 км), однако новички могут пробежать и меньше — два круга (3,6 км). Участниц спортивного мероприятия ждут призы: тематическая медаль, красивый цветок на финише и яркий брасле. Кроме того, организаторы обещают зажигательную разминку, праздничное чаепитие, яркие фотозоны и профессиональную фото- и видеосъёмку.

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#Общество#Спорт#Город#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Бег#Парк#Спортсмены#Озеро Кашкадан
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