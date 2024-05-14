Жительницам Уфы предложили бегать в платьях

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
«Забег в платьях» состоится в парке «Кашкадан» в четверг, 9 июня. Организаторы забега встретят участниц у сцены. Регистрация и сбор начнутся с 10:00, старт запланирован на 11:00.
Отмечается, что принять участие могут девушки в возрасте от 14 лет и только в платьях. Медицинская справка не требуется, так как забег носит развлекательный формат, однако потребуется предварительная регистрация на участие.
Забег включает себя три круга вокруг озера (5.4 км), однако новички могут пробежать и меньше — два круга (3,6 км). Участниц спортивного мероприятия ждут призы: тематическая медаль, красивый цветок на финише и яркий брасле. Кроме того, организаторы обещают зажигательную разминку, праздничное чаепитие, яркие фотозоны и профессиональную фото- и видеосъёмку.