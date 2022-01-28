«Башспирт» получил престижную награду за организацию Бирского полумарафона

Как уточнили в пресс-службе «Башспирта», в этом проекте целью компании было продвижение здорового образа жизни, активности и долголетия. Бренд «Дикий мед» был интегрирован в название и фирменный стиль мероприятия, при этом была специально разработана и внедрена спортивная версия головного логотипа компании. Примечательно, что инициативу поддержали известные политики, блогеры-инфлюенсеры и российские марафонцы.