mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Башспирт» получил престижную награду за организацию Бирского полумарафона

28 января 09:36
Фото: Башспирт
В забеге, который прошел летом 2021 года в Бирске, приняла участие тысяча человек из 72 городов страны. Глава республики Радий Хабиров предложил сделать мероприятие ежегодным.

В рамках 11 региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» — Приволжье АО «Башспирт» получил основной приз жюри за организацию Бирского полумарафона. Компания была номинирована в разделе «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление». Защищала проект пресс-секретарь АО «Башспирт» Люция Давлиева.

Напомним, масштабный спортивный забег «Дикий мед Бирский полумарафон» прошел в августе 2021 года. В нем участвовали любители спорта из 72 городов России. Организаторами мероприятия выступили компания «Башспирт» совместно с беговым сообществом «Bashrun» и беговым клубом «Ivanov team» при поддержке Правительства РБ и Администрации Бирского района в лице главы Антона Талалова. Специальным гостем и участником забега стал четырехкратный победитель марафонов России 2020 Юрий Чечун. Спортивный праздник посетил и глава республики Радий Хабиров.

Фото: Башспирт

Как уточнили в пресс-службе «Башспирта», в этом проекте целью компании было продвижение здорового образа жизни, активности и долголетия. Бренд «Дикий мед» был интегрирован в название и фирменный стиль мероприятия, при этом была специально разработана и внедрена спортивная версия головного логотипа компании. Примечательно, что инициативу поддержали известные политики, блогеры-инфлюенсеры и российские марафонцы.

— Мы провели настоящий праздник спорта и здорового образа жизни. Общее количество участников марафона — тысяча человек, это жители 72 городов из 13 субъектов России, причем самому возрастному бегуну было 80 лет, — подчеркнула Люция Давлиева.

Не последней заслугой организаторы мероприятия считают органичное вовлечение коллег в спортивное событие — в забеге участвовало 20% коллектива АО «Башспирт».

Фото: Башспирт

Отметим, что «Дикий мед Бирский полумарафон» прошел получил большой отклик положительных отзывов в прессе и соцсетях, а Радий Хабиров поддержал идею сделать это мероприятие ежегодным.

Материалы по теме
За диким мёдом! «Башспирт» проведет спортивный полумарафон в БирскеСпортивный полумарафон "Башспирта" в Бирске состоится с учетом всех рекомендаций«Спорт! Мёд! Август!»: Как в Башкирии прошёл «Дикий мёд. Бирский полумарафон»
#Новости#Бег#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48