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Аскинский район

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2025
Царь-рыбу выловили в Башкирии
11 февраля, 04:08
Изуродовшему охранника мужчине дали условный срок в Башкирии
17 января, 12:23
2024
Автобус с детьми съехал в кювет в Башкирии
Очередное ДТП с участием пассажирского транспорта спровоцировал гололёд — сообщили в понедельник, 11 ноября, в ГАИ региона.
11 ноября 2024, 13:24
Юноши из Башкирии уходят в армию
Об отправке новобранцев на места службы во вторник, 22 октября, рапортуют городские и районные чиновники Республики Башкортостан.
22 октября 2024, 06:32
Санатории Башкирии продадут за миллиард рублей
Власти Республики Башкортостан внесли изменения в прогнозный план приватизации, сообщает соответствующее постановление правительства региона от 26 сентября.
27 сентября 2024, 06:25
СВО вынудило мужчину жениться в Башкирии
Бывший страж порядка за 15 лет нарожал со своей дамой пару детей, но только подписание контракта с Министерством обороны затащило его в ЗАГС, сообщает администрация Аскинского района.
5 сентября 2024, 10:35
143 двора благоустроят в Башкирии в 2024 году
6 мая 2024, 10:45
Замглавы района в Башкирии не ответил на жалобу и был наказан
В Башкортостане заместитель главы администрации Аскинского района получил штраф за игнорирование жалобы жителя. Ответ на обращение он предоставил лишь через два месяца.
15 февраля 2024, 13:58
2023
В Башкирии возле школы произошёл взрыв
5 декабря 2023, 07:30

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