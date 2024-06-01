Блогер из Башкирии спел у Андрея Малахова

Рустам Набиев стал известен после трагедии, произошедшей в 2015 году. Солдат-срочник выжил при обрушении казармы в 242 УЦ ВДВ, но потерял обе ноги. Мужчина не отчаялся, создал семью, в которой, судя по его постам, царят мир и согласие, а также стал блогером-миллионником.