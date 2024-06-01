Блогер из Башкирии спел у Андрея Малахова

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Блогер из Башкортостана Рустам Набиев сообщил своим подписчикам, что снялся в шоу Андрея Малахова. Сейчас Малахов ведёт ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Тема передачи, в которой снялся блогер из Башкирии и его семья, Набиевым не озвучивается. Также, как и дата выхода записи ток-шоу в эфир.
Рустам Набиев стал известен после трагедии, произошедшей в 2015 году. Солдат-срочник выжил при обрушении казармы в 242 УЦ ВДВ, но потерял обе ноги. Мужчина не отчаялся, создал семью, в которой, судя по его постам, царят мир и согласие, а также стал блогером-миллионником.