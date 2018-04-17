В Башкирии впервые в мире начнут производить сухой кумыс

В Башкирии построили уникальный цех по лиофилизации кумыса и уже установили оборудование, сообщили в пресс-службе минсельхоза республики. Теперь в Баймакском районе будет производиться сухой кумыс.

Сухой кумыс, по словам производителя, сохранит все полезные свойства напитка.

Мы искусственно завысили сами себе требования к помещению, отделав помещение материалами, которые используются в медицине, для того чтобы сохранить качество, мы хотим чтобы наш продукт мог храниться, минимум, год в любых условиях,. сообщил руководитель проекта Акрам Горин