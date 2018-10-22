«Уфа-Алиса» дома уступила «Ставрополью»

Серия поражений подопечных Игоря Саранца растянулась на пять матчей. Уфимские «лисицы» готовились ко второму очному поединку с соперницами из Ставрополя с большой отдачей. Еще на старте сезона «Уфа-Алиса» уступила в гостях ставропольской команде – 21:24.

За день до игры в Уфе команда внимательно смотрела прямую трансляцию из Ижевска, где «Ставрополье» уверенно переиграла другого конкурента за очки – местный «Университет». Южанки нынче ходят в лидерах и приехали в ранге фаворита матча, занимая четвертое место в турнирной таблице женской Суперлиги.

Уфимки ни в коем случае сдаваться заранее не собирались и вышли на площадку биться до последних секунд. Казалось, ставропольчанки удивились натиску хозяек, которые в первом тайме едва не летали. На перерыв команды ушли при счете 16:17 в пользу гостей.

Впрочем, игра у хозяек шла не у всех. На общем фоне выделялась лишь Екатерина Бобина, забивавшая мячи с игры на любой вкус. Противоядия на ее убойные броски с левой руки у «Ставрополья» не оказалось. К сожалению одних усилий Бобиной, которая стала автором 9 голов, не хватило, чтобы дожать команду Виталия Волынченко.

Реализуй все семиметровые броски и забей с краев Инна Костина, итоговые цифры на табло были бы другими. 28:31 - с таким счетом завершилась игра, после которой главный тренер гостей признал, что его подопечным было трудно и они очень рады добытым очкам.