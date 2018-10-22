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«Уфа-Алиса» дома уступила «Ставрополью»
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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«Уфа-Алиса» дома уступила «Ставрополью»

Сегодня, 16:39СпортРашид СалиховФото: СГК "Уфа-Алиса"
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