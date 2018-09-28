«Уфа-Алиса» вылетела из розыгрыша Кубка России

Подопечные Игоря Саранца уступили в 1/8 финала звенигородской «Звезде». Счет матча 22:29. Уфимки неприятно удивили фавориток встречи, изрядно потрепав нервы их главному тренеру Алексею Гумянову, которого на днях назначили помощником наставника сборной России Евгения Трефилова. Начало матча осталось за «Уфа-Алисой».

Однако хозяйки площадки, словно опомнившись, стали понемногу отыгрываться и, вскоре, создали себе неплохой голевой задел. В итоге первый тайм завершился достойными для уфимок 10:14.

Во втором тайме «Звезда» взвинтила темп, уйдя в отрыв в 10 мячей. Игорь Саранец пару раз был вынужден взять тайм-аут и менять тактику. Отметим, что наша команда пыталась хозяек догнать, но командная игра все не шла. Лишь отдельные игроки пытались соответствовать уровню «Звезды».

Пропустившие весь прошлый сезон из-за травм Екатерина Бобина и Алиса Палкина угрожали воротам «Звезды» чаще всех. Они и стали лучшими снайперами команды. Первая забила шесть голов, вторая восемь. Однако, одних их усилий переломить ход встречи не хватило. Матч завершился со счетом 22:29.

4 октября, соперники вновь встретятся друг с другом, но уже в Уфе, в рамках чемпионата России. Матч состоится в спортивном комплексе «Приозерный» в 18 часов.