«Уфа-Алиса» попытается набрать первые очки в Чемпионате страны

Впрочем, такое положение дел можно объяснить превратностями календаря. На старте сезона коллектив Саранца встречался с топ-командами и закономерно уступил. Единственный просвет был в первом матче, как раз со «Ставропольем», на выезде. Уфимки проиграли с достойным счетом 21-24. В Уфе ожидается настоящая «заруба». Уфимки готовятся к игре с особым настроем. Ставропольчанки на данный момент занимают 5 место в чемпионате. Матч состоится в спортивном зале ДЮСШ №32 (ФОК «Приозерный»), 21 октября, в воскресенье, в 12 часов дня. Вход свободный.