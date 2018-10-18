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«Уфа-Алиса» попытается набрать первые очки в Чемпионате страны
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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«Уфа-Алиса» попытается набрать первые очки в Чемпионате страны

Сегодня, 10:18СпортРашид Салихов
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