По данным регионального Минздрава, за прошедшие сутки еще 289 человек заболели внебольничной пневмонией. Еще 274 человека выписаны с выздоровлением.

Отметим, что суточный прирост заболевших коронавирусом составил 86 человек. В стационарах республики лечение проходят 195 человек. Из них в тяжелом состоянии находятся 11 человек, двое на ИВЛ. Лечатся в домашних условиях 768 человек. Закрыли больничный 61 пациенту. Также за прошедшие сутки один человек скончался от коронавируса. Напомним, накануне, 27 октября, суточный прирост заболевших пневмонией составил 249 человек. Также за прошедший день 267 пациентов выписаны из больниц с выздоровлением.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter