В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заболели 277 человек

В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заболели 277 человек

Вчера, 15:04ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии продолжает увеличиваться количество заболевших внебольничной пневмонией. Суточный прирост составил 277 человек. Также, по данным Минздрава, с выздоровлением выписаны 281 человек.

Суточный прирост заболевших коронавирусом составил 85 новых случаев. Сейчас в стационарах республики находятся 209 человек с подтвержденным диагнозом. Из них в тяжелом состоянии находятся 10 человек, двое на ИВЛ.

В домашних условиях лечатся 770 человек. Из них выписаны с выздоровлением за минувшие сутки всего 68 человек.

Напомним, накануне было зафиксировано рекордное количество заболевших пневмонией за последние пару недель – 289 человек. По данным регионального Минздрава, еще 274 человека были выписаны с выздоровлением.

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