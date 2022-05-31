Верховный суд Башкирии принудил собственников отреставрировать «Дом Ахтямова»

В Уфе решение Ленинского районного суда о том, чтобы обязать собственников «Дома Ахтямова» отреставрировать здание подтвердили в Верховном суде республики. Об этом сообщили в Башкультнаследии.
Как сообщают в ведомстве, собственники объекта архитектурного наследия, расположенный на улице Чернышевского 73, будут обязаны подготовить проект по проведению работ, направленных то, чтобы сохранить его. Так, в течение шести месяцев им предстоит осуществить государственную историко-культурную экспертизу, а в течение 18 месяцев организовать реставрационные работы.
Отмечается, что на данный момент здание содержится в ненадлежащем техническом и противопожарном состоянии. На нем есть многочисленные трещины, а кирпичная кладка фасадов частично подверглась разрушению. Есть также повреждения элементов декора, а также других деталей экстерьера дома.
Как сообщает 2ГИС, усадьба Ф. Х. Ахтямова — старинная городская усадьба, принадлежавшая местному купцу Фахрутдину Хуснутдиновичу Ахтямову. Была построена в конце XIХ — начале ХX вв. неизвестным архитектором. Дом расположен в западной части Уфы, в районе пересечения улиц Чернышевского и Мустая Карима.
Также несколькими неделями ранее стало известно, что особняк Тушновых в Уфе переходит в собственность Башкирии. О непростой истории памятника архитектуры, на защиту которого в девяностые годы (буквально) грудью встал краевед Павел Егоров, Mkset рассказывал здесь.