Верховный суд Башкирии принудил собственников отреставрировать «Дом Ахтямова»

Верховный суд Башкирии принудил собственников отреставрировать «Дом Ахтямова»
Верховный суд Башкирии принудил собственников отреставрировать «Дом Ахтямова»
31 мая, 14:06ОбществоАзамат НуховФото: Башкультнаследие
Ранее вынесенное Ленинским судом решение о реставрации объекта архитектурного наследия подтвердили в Верховном суде республики, сообщает Башкультнаследие

В Уфе решение Ленинского районного суда о том, чтобы обязать собственников «Дома Ахтямова» отреставрировать здание подтвердили в Верховном суде республики. Об этом сообщили в Башкультнаследии.

Как сообщают в ведомстве, собственники объекта архитектурного наследия, расположенный на улице Чернышевского 73, будут обязаны подготовить проект по проведению работ, направленных то, чтобы сохранить его. Так, в течение шести месяцев им предстоит осуществить государственную историко-культурную экспертизу, а в течение 18 месяцев организовать реставрационные работы.

Отмечается, что на данный момент здание содержится в ненадлежащем техническом и противопожарном состоянии. На нем есть многочисленные трещины, а кирпичная кладка фасадов частично подверглась разрушению. Есть также повреждения элементов декора, а также других деталей экстерьера дома.

Фото:Башкультнаследие

Как сообщает 2ГИС, усадьба Ф. Х. Ахтямова — старинная городская усадьба, принадлежавшая местному купцу Фахрутдину Хуснутдиновичу Ахтямову. Была построена в конце XIХ — начале ХX вв. неизвестным архитектором. Дом расположен в западной части Уфы, в районе пересечения улиц Чернышевского и Мустая Карима.

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