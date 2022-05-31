Верховный суд Башкирии принудил собственников отреставрировать «Дом Ахтямова»

Отмечается, что на данный момент здание содержится в ненадлежащем техническом и противопожарном состоянии. На нем есть многочисленные трещины, а кирпичная кладка фасадов частично подверглась разрушению. Есть также повреждения элементов декора, а также других деталей экстерьера дома.