В Уфе дом Бухартовских выставили на торги за один рубль

В Уфе выставлен на торги печально известный дом Бухартовских. Его стоимость — один рубль. Это следует из материалов, опубликованных 29 апреля на сайте ГИС «Торги».
Сообщается, что покупателю объекта архитектурного наследия города предстоит осуществить комплекс работ по сохранению объекта. Среди них, противоаварийные работы, реставрация здания, а также дальнейшее его приспособление к современному использованию. Условия контракта должны быть выполнены до четвертого квартала 2023 года.
Напомним, ранее дом по улице Аксакова принадлежал полицмейстеру Генриху Бухартовскому, по инициативе которого в свое время в столице республики появились фотолаборатория, аллея трезвости и множество других объектов, связанных как с криминальным сыском, так и общественным благоустройством. Подробнее о том, каким был пребывающий ныне в упадке дом Бухартовских в свои лучшие годы, Mkset рассказал здесь.
Также несколькими неделями ранее глава региона Радий Хабиров высказался высказался о вандалах, которые подожгли дом в марте 2020 года.