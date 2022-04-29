mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе дом Бухартовских выставили на торги за один рубль

29 апреля 15:19
Фото: Mkset.ru
Скандально известный известный объект архитектурного наследия выставлен на торги, следует из материалов на сайте ГИС «Торги»

В Уфе выставлен на торги печально известный дом Бухартовских. Его стоимость — один рубль. Это следует из материалов, опубликованных 29 апреля на сайте ГИС «Торги».

Сообщается, что покупателю объекта архитектурного наследия города предстоит осуществить комплекс работ по сохранению объекта. Среди них, противоаварийные работы, реставрация здания, а также дальнейшее его приспособление к современному использованию. Условия контракта должны быть выполнены до четвертого квартала 2023 года.

Напомним, ранее дом по улице Аксакова принадлежал полицмейстеру Генриху Бухартовскому, по инициативе которого в свое время в столице республики появились фотолаборатория, аллея трезвости и множество других объектов, связанных как с криминальным сыском, так и общественным благоустройством. Подробнее о том, каким был пребывающий ныне в упадке дом Бухартовских в свои лучшие годы, Mkset рассказал здесь.

Также несколькими неделями ранее глава региона Радий Хабиров высказался высказался о вандалах, которые подожгли дом в марте 2020 года.

Материалы по теме
Пять старых домов в историческом центре Уфы объявили памятниками истории и культурыДрова с историей: почему в Уфе так охотно горят старинные зданияВ историческом центре Уфы снесут старые дома для строительства нового ЖК
#Новости#Азамат Нухов#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48