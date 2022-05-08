Дом в Уфе, который спасли от сноса 30 лет назад, переходит в собственность Башкирии

Дом Тушновых в Уфе расположен по адресу проспект Салавата Юлаева, 7. Кирпичное здание, построенное в 80-е годы XIX века, было признано памятником истории и архитектуры. Но произошло это не сразу — в девяностые годы его собирались снести, чтобы проложить автомагистраль. Помешал этому уфимский краевед Павел Егоров — во время сноса здания он встал перед бульдозером и не дал уничтожить архитектурный памятник.
Еще с XVII–XIX вв. возвышенность, на которой располагается здание, была известна как Острожный бугор. Изначально на нем стояла тюрьма, которая являлась самым большим городским зданием. В 1837 году там содержались 1 402 заключенных. Изображения тюрьмы до наших дней не сохранились, зато известно, что она просуществовала на том месте около двух столетий.
В 1970-х годах тюрьму снесли, а участок перешел в собственность Апполинарии Ильиничной Дыньковой. В конце 1880-х она вышла замуж за Владимира Хрисанфовича Тушнова, который был инженером-путейцем (либо издателем книг). На Острожном бугре они отстроили большой каменный дом, который в настоящее время известен как особняк Тушновых.
Особняк представляет из себя одноэтажное здание из красного кирпича с небольшим пристроем в русско-византийском стиле. Ранее возле основного помещения располагался флигель в стиле барокко, но при строительстве проспекта Салавата Юлаева архитектурный элемент был снесен.
В начале XX века это было самое большое здание на этой улице — оно выглядело мрачно и угрожающе, поскольку стояло на возвышенности, с которой открывался вид на реку Белую.
Судьба владельца особняка сложилась трагичным образом: в какой-то момент Владимир Хрисанфович Тушнов разорился и оставил все свои прежние дела. Бедность сильно ударила по нему, и он решил покончить жизнь самоубийством. Его жена Апполинария Ильинична вместе с сыном не смогли продолжать содержать огромный дом и были вынуждены поселиться во флигеле, а поместье передали властям города. В начале XX века дом использовался как туберкулезный диспансер, который просуществовал более 70 лет.
По воспоминаниям уфимцев, старшее поколение называло это здание «плохим» и считало, что его нужно снести из-за ранее располагавшейся внутри лечебницы. Из-за того, что в больнице содержали людей, страдающих от туберкулеза, уфимцы считали, что каждый кирпич дома «пропитан микробами», и дезинфекция уже не поможет бывшему госпиталю. Несмотря на страшные байки, здание так и не снесли.
Многие убеждены, что туберкулезный диспансер в доме Тушновых просуществовал вплоть до 90-х годов. Однако, по воспоминаниям предшественников того времени, в военные и послевоенные годы там располагалась Клиника уха, горла и носа.
В то время на втором этаже располагалось два кабинета — профессорский и врачебный с медицинским столом и кроватью для врачей, которые оставались на дежурство. Во дворе было два деревянных флигеля, в одном из которых находились учебные комнаты для студентов, а во втором — смотровой кабинет для пациентов. Во флигеле поменьше был кабинет заведующего отделением и жилье для персонала.
В 1950 году всех медработников перевели в Первую советскую больницу, которой сейчас является РКБ имени Куватова.
В 1991 году особняк решили снести, чтобы освободить место под автомобильную магистраль. Тогда против сноса выступили Союз архитекторов, краеведы, уфимское историко-патриотическое общество «Собор», Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) и неравнодушные жители города.
Как рассказывал архитектор Александр Клемент, «время было горячее, народ бунтовал и сопротивлялся уходящей в небытие власти». Тогда неравнодушные люди во главе с уфимским краеведом Павлом Егоровым решили отстоять памятник и «встали под ножи бульдозеров». Здание на тот момент уже было полуразрушенное, и оставалось мало надежд на то, что его будут восстанавливать и реставрировать.
Тогда за восстановление решило взяться российско-латвийское предприятие «Олив-Инвест», у которого было представительство в Уфе. Во время ремонтно-восстановительных работ со здания сняли штукатурку, очистили кладку и облицевали дом кирпичом. Также компания сделала внутреннюю отделку и отремонтировала подвал, несмотря на слухи о туберкулезных бактериях.
После реставрации дома Тушновых до 2010 года в нем размещалась Торгово-промышленная палата Башкирии. После чего до апреля 2022 года там располагался Арбитражный суд Башкирии. На данный момент судейский состав переехал в новое здание, а сами сотрудники говорят, что теперь дом перейдет в собственность республики. Поговаривают, что в его стенах теперь будет расположен исторический музей, но пока что эта версия остается под вопросом. Судя по Генеральному плану города, который рассчитан до 2042 года, здание сносить не собираются — в настоящее время памятник архитектуры взят под охрану государства и находится в прекрасном состоянии.