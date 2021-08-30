«Иногда разверзаются небеса»: эксперты высказались о состоянии экологии в Башкирии

Очень хочется надеяться, что в этом протоколе, в том числе, есть и анализ на диоксины, которые не перестают поступать в воздух и воду с территории «Химпрома», вредные выбросы других химических предприятий, расположенных по течению выше уфимских водозаборов, а также загрязнения, проникающие в воду с кладбища, расположенного в водоохранной зоне, и т.д. Между тем никто из уфимцев пока не видел этого протокола, от которого теперь зависят результаты проверки качества воды. Сейчас лично я не располагаю объективными данными о качестве уфимской водопроводной воды, но я точно знаю: анализы, проведенные десять и более лет назад, показывали наличие в ней вредных веществ. И я точно знаю, что кардинальных мер для улучшения качества воды в Уфе за минувшие годы не было предпринято.