«Иногда разверзаются небеса»: эксперты высказались о состоянии экологии в Башкирии

Нынешнее лето, помимо жары, испытывает жителей Башкирии еще и экологическими проблемами – в частности, регулярным смогом, возникающим то ли по вине лесных пожаров, то ли из-за выбросов промпредприятий. Проверки пока не выявили реальных нарушителей экологического законодательства. Но собеседники Mkset уверены: это далеко не вся правда.
Марс Сафаров: - В один из дней, когда Уфу особенно атаковал смог и было трудно дышать, спасатели сообщили, что на тревожные телефоны поступило около 200 звонков от горожан. Меня удивила эта скромная цифра, ведь речь идет о городе-миллионнике. Это лишний раз доказывает, что большинство уфимцев, к сожалению, пассивны, дальше возмущений в интернете у них дело не идет. Тут опять же можно вспомнить число поклонников рэпера Моргенштерна – 40 млн человек – вот где энергия и сила целого поколения, направить бы её в полезное русло!..
В нынешней ситуации не лучшим образом проявили себя и власти. На совещаниях мы слышим в прямом эфире, как глава региона Радий Хабиров обещает наказать нарушителей экологического законодательства вплоть до увольнения. Но ведь увольнением пожары не потушишь. К сожалению, четкого алгоритма решения этой проблемы в Башкирии пока нет, как нет и профилактики, поэтому проблемы приходится решать буквально в пожарном порядке. Хотя в регионе работает достаточно экспертных ведомств по теме экологии – это и минэкологии со всеми его институтами и лабораториями, и институт профзаболеваний, и т.д.
Корр.: - А как вы оцениваете действия представителей власти?
Рустем Шайахметов: - Когда говорят, что у власти нет протокола действий, это не так. Протокол есть, но он не исполняется. В законах всё достаточно четко прописано – как следует поступать в тех или иных ситуациях. В случае выявления превышения ПДК вредных веществ, у власти есть обязанность найти виновных. Та же ситуация с загрязнением воздуха у нас длится давно и по составу вредных веществ вполне можно определить их источники. Не удивлюсь, если это уже сделано, и представителям власти виновники загрязнения известны. Однако у них отсутствует политическая воля для принятия соответствующих решений.
В тоже время бывают и иные ситуации – взять нашумевшую историю с Башкирской содовой компанией, которая, по заявлению органов власти, является источником загрязнения 90% воды в реке Агидель. Но до сих пор программы по снижению сбросов нет. Предложения и множество идей так ни во что и не воплотились.
Марс Сафаров: - Я полагаю, что в преддверии сентябрьских выборов уместно вспомнить о 42-й статье Конституции РФ, которая гарантирует жителям страны право на благоприятную окружающую среду, на получение достоверной и полной информации о её охране, а также на возмещение нанесенного ущерба в судебном порядке.
Есть такое выражение: «Иногда разверзаются небеса и исполняется воля Всевышнего». Так вот выборы – это тот самый случай, когда может быть исполнена воля народа в том случае, если избиратели, озабоченные состоянием экологии и будущим своих детей и внуков, все-таки вспомнят о 42-й статье Конституции РФ и постараются выбрать не конформистов и демагогов, а людей, способных на реальные полезные поступки.
Юнир Кутлугужин: - С сожалением в который раз мы констатируем: к решению экологических проблем у нас относятся по остаточному принципу. Власти на местах не дорабатывают, а руководители предприятий и организаций, загрязняющих воду и воздух, по сути, открыто совершают преступления. Поэтому я, как действующий депутат Госсобрания-Курултая Башкирии и кандидат в депутаты Госдумы России, заявляю: вместе со своими соратниками обязуюсь вести мониторинг экологических проблем. Мы в рескоме КПРФ стабильно получаем жалобы от населения на эту тему и призываем всех активнее включиться в данный процесс. Нельзя продолжать спокойно смотреть на все эти безобразия.
Корр.: - Согласитесь, что у экологических проблем есть не только социальный аспект, но и экономический?
Рустем Шайахметов: - Конечно. С экологией связана еще и такая проблема, как конкурентоспособность производимой в республике продукции. Мир меняется, и потребители всё чаще начинают требовать, чтобы продукция производилась с применением методов «зеленой экономики» (то есть с учетом экологических норм). Если же такие технологии не соблюдаются, то импортер с 2022 года будет обязан выплачивать трансграничный углеродный налог.
Поначалу в рамках ЕС этот налог коснется энергетики, металлов, нефтепродуктов, однако в перспективе система будет развиваться дальше и наверняка отрицательно скажется на конкурентоспособности Башкирии. Потому что та же Башкирская содовая компания (БСК) станет первой, кто попадет под эти санкции, а за ней и другие промпредприятия. Таким образом мы нанесем урон не только своему здоровью, но и причиним ощутимый ущерб отечественной экономике. Этот период уже не за горами, и к нему нужно готовиться. Решения этой задачи простые и жесткие, они потребуют от виновников загрязнения определенных затрат, но другого пути нет.
Марс Сафаров: - Могу привести свежий пример: мэрия Уфы недавно опубликовала данные «Уфаводоканала» о качестве воды за первое полугодие 2021 года. Сообщили, что всё в пределах нормы. Отметим, что «Уфаводоканал» - это, по сути, продавец воды, который, понятное дело, не станет критиковать свой товар. Логичнее было бы получить информацию о качестве воды от Роспотребнадзора, как от инстанции, представляющей интересы потребителей при покупке воды. Однако на деле мы видим, что в конце прошлого года представители «Уфаводоканала» и Роспотребнадзора заключили соглашение о том, какие ингредиенты воды следует анализировать, с какой частотой и в каких точках. Напомню, что в воде может быть свыше полутора тысяч различных химических соединений!
Очень хочется надеяться, что в этом протоколе, в том числе, есть и анализ на диоксины, которые не перестают поступать в воздух и воду с территории «Химпрома», вредные выбросы других химических предприятий, расположенных по течению выше уфимских водозаборов, а также загрязнения, проникающие в воду с кладбища, расположенного в водоохранной зоне, и т.д. Между тем никто из уфимцев пока не видел этого протокола, от которого теперь зависят результаты проверки качества воды. Сейчас лично я не располагаю объективными данными о качестве уфимской водопроводной воды, но я точно знаю: анализы, проведенные десять и более лет назад, показывали наличие в ней вредных веществ. И я точно знаю, что кардинальных мер для улучшения качества воды в Уфе за минувшие годы не было предпринято.
Еще я предлагаю обратить внимание на недавний визит президента Путина в Башкирию. Во время встречи с главой Башкирии Хабировым он задал вопрос о сбросе неочищенных вод промпредприятий и качестве воды. Что вам известно об ответе главы Башкирии на этот вопрос? Ничего, потому что Хабиров так и не дал ответа главе государства. По-моему, весьма красноречивая иллюстрация.
Корр.: - В эти августовские дни уместно вспомнить события годичной давности возле шихана Куштау, которые стали прямым следствием игнорирования властями накопившихся проблем, в том числе и экологических. Как вы считаете, подобное может повториться в связи с другими проблемными ситуациями?
Рустем Шайахметов: - Я считаю, что и власть, и мы все обязаны работать в правовом поле. Но если власть не справляется со своими обязанностями, происходит то, что мы наблюдали год назад, на Куштау. Депутатов это также касается. Сегодня существует немало экологических партий и объединений, однако мы не слышим их голоса при решении проблем экологии, они ограничиваются лишь мелкими акциями. Очистка озера от мусора – это тоже важно, но необходима и концептуальная работа по решению экологических задач.
Не менее напряженная ситуация и с утилизацией бытовых отходов, это тоже влияет на экологию. Реальной программы по утилизации и переработке мусора до сих пор и нет. Мусорный полигон в Старых Черкассах – это та бочка с нечистотами, которая может прорваться и повлиять на экологию Уфы и всей уфимской агломерации. Необходимо государственная программа и финансирование для решения этой острой задачи. Я уже не говорю про несанкционированные свалки, которыми реально никто не занимается. Экологические программы должны быть подтверждены финансами.
Сюда же можно отнести такое последствие непродуманной системы градостроительства, как транспортный коллапс на дорогах. Автомобили, газующие в пробках со скоростью 5-10 км/час, выделяют в полтора-два раза больше вредных веществ, чем в обычном режиме поездки. Правильно составленная улично-дорожная сеть позволила бы этого избежать. Однако многие проекты у нас осуществляются по указанию сверху, без проведения расчетов, доказывающих их необходимость и эффективность.
Юнир Кутлугужин: - Мониторинг состояния окружающей среды, которым занимаются сегодня власти, это мизерная работа. Тем более, что по итогам проверок, как правило, никаких мер в отношении нарушителей, не принимается. Очевидно, что власти в этом вопросе не дорабатывают.
Местные жители вместе с муниципальными депутатами могут составлять акты по каждому факту загрязнения окружающей среды, указывать в них данные руководителей предприятий и организаций, которые предположительно являются виновниками загрязнения, а затем направлять эту информацию в Госсобрание РБ, а также в республиканский комитета КПРФ. У меня в кабинете висит портрет Сталина, на котором написано: «У каждой ошибки должны быть фамилия, имя и отчество», это меткое выражение тут к месту.
Мы намерены докопаться до истины, найти виновных в экологических бедствиях и призвать их к ответу. И мы намерены обращаться к главе Башкирии и в правительство, чтобы по результатам проверок обязательно были поименно названы виновные и приняты меры реагирования вплоть до наказания в административном и даже уголовном порядке. Если будем оставаться сторонними наблюдателями, мы порядка не наведем ни в Уфе, ни в районах республики.
От редакции: Эта публикация вместила едва ли половину нашей беседы с экспертами об экологии. Мы планируем продолжить эту тему и использовать высказанные ими соображения в наших следующих материалах. В частности, продолжим обязательно тему о ситуации вокруг уфимского «Химпрома». Следите за нашими публикациями.
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