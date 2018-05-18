Ученый Марс Сафаров: «Уфимцы не знают, в каком городе они живут»

- Я обескуражен. Я читаю лекции с 60-х годов и никак не могу объяснить уфимцам, в каком городе они живут. Это либо моя педагогическая несостоятельность, либо безразличие наших горожан, – именно этими словами нас встретил доктор химических наук, профессор и специалист в области органической химии и прикладной экологии Марс Сафаров.

Корреспонденты Mkset.ru приехали к ученому с вопросом о влиянии «Химпрома», но, как оказалось, экологические проблемы в городе создает не только ликвидированный завод. Мы записали рассказ Марса Сафарова и публикуем его в материале, посвященному экологическим болевым точкам Уфы и Башкирии. Далее последует прямая речь профессора.

Опасное производство

Мы уже обсудили, какой урон нанес и продолжает наносить жителям Уфы «Химпром». Наибольшую опасность представляют собой диоксины, которые являются «побочным эффектом» производства. Они крайне опасны для здоровья человека и вызывают развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Вспомним, сердечно-сосудистыми и раковыми заболеваниями в Уфе в 1990 году болели 180 человек на 100 тысяч населения. Сейчас же этот показатель достиг 467 человек на 100 тысяч. Отмечу, показатель заболеваемости за 30 лет вырос в три раза и будет продолжать расти. И все это благодаря диоксинам.

Нас полностью зациклило на «Химпроме». Однако это не единственный завод с ядовитым производством. В 1990 году была создана диоксиновая комиссия, которая должна была установить причины и уровень загрязнения диоксинами. К 1994 году стало ясно, что основные источники – «Химпром» и «Каустик» в Стерлитамаке. Оба хлорного профиля. И я хочу сказать, что ситуация с экологией и здоровьем жителей в Стерлитамаке в два-три раза хуже, чем в Уфе. Результаты анализов у меня есть.

«Каустик» находится в Стерлитамаке и выпускает хлорорганическую продукцию. Для ее производства применяются химические технологии, многие из которых являются диоксиноопасными. Несомненно, диоксинногенной является печь сжигания кубовых остатков. Естественно, что производство, попутно вырабатывающее диоксины, может привести к загрязнению окружающей среды через воздушные выбросы и сточные воды.

О продолжении рода

Диоксины влияют не только на рак. Они влияют на репродуктивную систему человека. В Уфе очень высокая младенческая смертность. Из ста родившихся умирают примерно восемь детей, по России - около пяти. Показатель младенческой смертности до года – исключительно экологический. Если этот показатель высокий – значит, перед нами экологически неблагополучный район. Уфа занимает десятое место по младенческой смертности в федеральном округе и одно из ведущих мест по России.

Еще один немаловажный показатель – дефекты внешности и развития у детей. Часто у родившихся не хватает рук и ног, развиваются психические отклонения. В пример могу привести Вьетнам, где часто рождались дети с физическими уродствами. И все под влиянием диоксинов. В Уфе тоже очень плохая ситуация с этим. Точные цифры привести не могу, но ведь в нашем регионе действительно много коррекционных интернатов.

Большое влияние диоксины оказывают на репродуктивную систему, причем по большей части мужчин. В медицинском университете на эту тему реализовывалась программа под руководством Шамиля Алимова. Впоследствии он выступал в Думе в комиссии по репродуктивным делам с докладом, в котором были приведены данные, что каждый мужской сперматозоид у людей, работающих в северной промышленной зоне Уфы, окружен тысячей молекул диоксина.

Я не поверил и пересчитал. Результаты моего анализа доказали, что это действительно так. У среднестатистического мужчины 120 млн сперматозоидов, а из-за диоксинов в Уфе, у наших мужчин всего 40 млн сперматозоидов. Казалось бы, что в этом страшного? Однако уже при 20 млн сперматозоидов наступает бесплодие.

Ядовитая свалка

Во всем мире свалки, в том числе бытовых отходов, рассматриваются как один из основных вторичных источников диоксинов и родственных соединений. Связано это с двумя обстоятельствами. Прежде всего, рано или поздно на свалки попадает почти все производимое количество бумаги и полимерных материалов на основе хлорированных органических соединений, которые содержат диоксины или же генерируют их при горении. Кроме того, на свалки, что особенно актуально для Уфы, неминуемо попадают токсичные технические отходы промышленных предприятий.

Уфимская свалка существует с 1962 года и вызывает беспокойство специалистов как возможный источник диоксинов. Она находится к северо-востоку от города в бассейне реки Шугуровка, правого притока реки перед Южным водозабором. Территория свалки около 100 га. Ее основная часть расположена в ручье Фирсов овраг, который впадает в реку Шугуровка. Под массивом отходов остались засыпанными несколько родников, которые изливаются по краям свалки со стороны ручьев Фирсов овраг и Стеклянка.

Ежегодно на свалку вывозится около полутора миллионов кубометров твердых бытовых отходов, а за время эксплуатации в ней накоплено около 6 млн кубометров мусора. Высота свалочного спрессованного мусора 35 метров. И это все нужно куда-то девать. Однако 40 млрд рублей на мусороперерабатывающий завод мы не получим никогда при бюджете в 23 миллиарда.

Но вернемся к диоксинам. В девяностые годы были сделаны анализы на содержание диоксинов. Их брали из грунтовых и дренажных вод, снега, почвы, содержимого свалки. Практически во всех образцах присутствовали диоксины. Более того, их находили даже на глубине 8-10 метров. Анализы показали, что содержание диоксинов на городской свалке составляет 6,16 нг/кг, а в некоторых местах этот показатель достигает 50 нг/кг.

Видео Видео: Артур Салимов.

Я уверен, что уфимская городская свалка является одним из основных источников загрязнения окружающей среды диоксинами. И важно было уже давно принять срочные меры по предотвращению их попадания в систему водоснабжения города.