Сегодня, 27 октября, на оперативном совещании в мэрии города заместитель руководителя регионального отделения Ропостребнадзора Галина Пермина объявила о росте заболеваемости.

Речь идет о количестве заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями. По словами Перминой, динамика наблюдается среди взрослого населения в Уфе. Также с начала пандемии коронавируса в столице Башкирии заразились более 4,2 тысяч человек. Напомним, за прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано 192 новых случаев заболевания внебольничной пневмонией. Из медучреждений, по данным регионального Минздрава, выписались 153 пациента с данным недугом.

